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美國國會議員搭軍機訪台灣　五角大廈：符合台灣關係法與慣例

▲美國國防部在美東時間9日表示，美國國會議員訪台符合美國在台灣關係法義務。國會議員搭乘美國軍機出訪，是國會代表團慣例。▲中國國台辦發言人朱鳳蓮今(10)則聲稱，陸方堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，並敦促美國一些國會議員恪守一中原則等規定。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/11/10 12:09
圖為美國國防部發言人John Kirby, 11月8日在華府召開記者會情形 (美聯社)

圖為美國國防部發言人John Kirby, 11月8日在華府召開記者會情形 (美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國國會議員台北時間9日訪台，美國國防部在美東時間9日表示，美國國會議員訪台符合美國在台灣關係法義務。國會議員搭乘美國軍機出訪，是國會代表團慣例。

中國國台辦發言人朱鳳蓮今(10)則聲稱，陸方堅決反對美台進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，並敦促美國一些國會議員恪守一中原則等規定。

美國聯邦參眾議員台北時間9日晚間搭乘軍機抵台訪問，我外交部表示，相關行程由美國在台協會台北辦事處（AIT）協調安排，基於尊重訪賓意願，相關資訊將適時對外說明。據傳此行是搭乘美方軍機從菲律賓飛抵松山機場。

中央社引述美國國防部發言人柯比（John Kirby）在媒體簡報被問到此事時表示，這是國會訪問團。國會訪團使用美方軍機並不罕見。

他也指出，國會代表訪問台灣十分正常，已是今年的第2次，並不罕見，這是正常情況，也符合美方在台灣關係法的義務。台灣關係法獲得歷任政府支持，包括民主黨與共和黨政府，以協助台灣強化自我防衛需求。

上一次美國參議員訪台是今年(2021年) 6月6日，當時台灣正與本土疫情奮戰。美國聯邦參議院達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）、昆斯（Christopher Andrew Coons）等3位參議員訪問團，搭乘C-17運輸機飛抵松山機場，宣布美國將捐贈台灣75萬劑疫苗協助抗疫。

除了美國國會議員團外，美國總統拜登（Joe Biden）摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）率團於今年4月14日訪台，團員包括前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦柏格（James Steinberg），這是拜登上任後訪台首發團。

另一方面，中國國務院台灣事務辦公室10日上午舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮宣稱，陸方堅決反對美國與「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，並敦促美國「一些國會議員」恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」有關規定，「不要向台獨勢力發出錯誤信號」，否則只會給台海和平穩定帶來進一步損害。

她聲稱，「民進黨當局倚美謀獨註定失敗」。任何人都不要低估中國人民「捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」。
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更新時間 : 2021-11-10 12:47 GMT+08:00

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