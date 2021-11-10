台積電進駐高雄「水電穩定」是關鍵 陳其邁盼與台南成半導體聚落

台積電落腳高雄，市長陳其邁稱水電供應穩定是關鍵。（圖/路透社） 台積電落腳高雄，市長陳其邁稱水電供應穩定是關鍵。（圖/路透社）

（台灣英文新聞／ 財經組 綜合報導） 台積電再丟震撼彈！董事會昨（９）日宣布投資落腳高雄中油五輕煉油廠舊廠區，將向高市府遞件租地設廠。陳其邁今（10）日表示，高雄的水、電穩定是台積電設廠的重要誘因，如今台積電進駐加上S型廊帶的發展，盼台南跟高雄能成為全球最重要的半導體產業聚落。

位於高雄市楠梓區中油高煉廠面積238公頃，今年4月，行政院宣告在此建立南部半導體材料S廊帶研發核心。陳其邁曾指出，從台南到高雄形成半導體產業聚落，涵蓋材料、設備、零組件、 代工、封測等產業，此處在地域上是絕佳選擇。自9月起，外界紛傳台積電欲落腳高煉場，如今終於塵埃落定，將在此投資生產7奈米製程跟28奈米特殊製程的晶圓廠。

陳其邁指出，國際供應鏈正在重組，疫情更凸顯台灣半導體產業在全球的重要性，其中又以台積電為最。高雄為貫徹產業轉型，積極盤點土地，籌備科學園區以及中油高煉廠土地，望與楠梓、橋頭、路竹3個科學園區組成半導體S型廊帶。

台積電點頭在高雄設廠，水電穩定是重要誘因。陳其邁強調，高雄每年發電500億度，年用電量為280億度左右，供電不是問題，且水源穩定。今年台灣缺水，高雄多元開發水資源政策效果顯著，甚至於缺水期間協助台積電，「市府與台積電已有很長合作的默契。」

他進一步表示，已有半導體大廠陸續進駐路科和橋科，台積電的進駐加上S型廊帶最近一年的投資，台南跟高雄能成為全球最重要的半導體產業聚落。