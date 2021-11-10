拜習會最快下週登場 美國對成果不抱期望

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）消息人士透露，美國總統拜登與中國國家主席習近平計畫舉行視訊會議，最快將於下週召開，華府與中國駐美大使不願證實該項消息。白宮國家安全會議發言人先前表示，拜習會是美國負責任管理美中競爭的一環，並非尋求具體交付成果。

路透社指出，拜登上任之初，中美間火藥味十足使盟友不安。美國官員認為，與習近平的直接接觸，才是避免中美關係走向衝突的最佳途徑。

今年3月阿拉斯加會談上，美中雙方不歡而散，時隔7月，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪於瑞士蘇黎世再度會面，原則上敲定雙方領袖於年底前舉行視訊會議。

因中國針對疫情實施清零政策、習近平不願出國訪問，美方設定於11月透過視訊舉行習拜會。相關細節目前官方尚未透露，白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean Pierre）昨（9）日於簡報會上也僅重申，美中雙方原則上同意拜習會在年底前展開視訊會議，還說工作層級的討論還在進行當中。關於知情人士提供的消息，白宮發言人與中國駐美大使館皆不願證實。

該場會談利害關係重大。華府與北京在諸多議題上存有歧見，從新冠情源頭到中國擴充核武庫、台灣問題等，而拜登團隊對於拜習會達成具體結果上，目前沒有抱持多大希望。

南華早報指出，白宮此前曾表示，希望兩位領導人能就雙方關係的緩衝達成一致，以確保競爭不會轉變成衝突。

在本次峰會前，拜習曾經進行兩次電話會議，雙方也有其他較低層級的接觸，美國稱這些接觸令人失望，缺乏中國官員的認真參與。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人上週曾表示，計畫中的拜習會，是美國負責任管理美中競爭關係的一環，而非尋求具體交付成果。