(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝爆出婚外情，與小15歲的林姓護理師過從甚密，還疑似生下一女。王必勝的妻子、台北榮總神經醫學中心癲癇科主任尤香玉，在事件發生後12天打破沉默，與王必勝一同接受鏡周刊訪問。她說，此事對她傷害很深，

「我現在沒有原諒王醫師。」

資料來源:榮總官網

針對王必勝身陷婚外情風波，中央社引述指揮中心指揮官、衛福部長陳時中10日在立法院說，王必勝已澄清說明，呼籲社會大眾給予他們機會，讓家庭回歸常軌。

陳時中上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會備詢前接受媒體聯訪，針對王必勝接受媒體專訪坦承婚外情並致歉，陳時中說，相關事情王必勝曾向他報告，但他認為，已透過媒體來澄清說明此事，應該讓他們的家庭回歸常軌。

媒體追問，是否鼓勵王必勝出面對外說清楚婚外情一事，陳時中表示沒有，他認為整件事是家裡的事情，王必勝與妻子、家人共同面對處理，但他重申，呼籲社會大眾給他們機會，讓他們的家庭可以回歸常軌。

尤香玉接受鏡周刊訪問時表示，她與王必勝從大學同學到現在，認識超過30年，除了有小孩，雙方親友關係也非常好......若要她一時半刻做什麼決定，「我現在沒有辦法。」

目前擔任台北榮總神經醫學中心癲癇科主任的尤香玉，同時也是台灣癲癇醫學會第十六屆理事長。

疫情來襲後，王必勝常需要出任務，尤香玉說，雖然她跟王必勝學習背景相同、她自己在醫院也擔任主管，但聽王必勝回家與她分享出任務的驚險與特殊過程，「我跟他是同學，我會覺得這些事情如果換我來做，我真的是做不到。」

尤香玉說，若王必勝沒參與防疫工作，他們的婚姻關係應不致招來這麼多注意、產生這麼大傷害。但若問她會不會後悔，乾脆當初王必勝都不要去出那些任務？她篤定地說：「我不會......沒關係，我們兩個可以承受。」

王必勝外遇風波•妻子尤香玉醫師首發聲：我現在沒有原諒他 台灣防疫指揮官陳時中：讓家庭回歸正軌