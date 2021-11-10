台灣日本洽談疫苗認證卡關？ 陳時中：檢疫規定未達共識

日本8日起放寬疫情的邊境管制，但卻未承認台灣的「小黃卡」接種證明，陳時中坦言卡在對等開放問題。(示意圖/unsplash) 日本8日起放寬疫情的邊境管制，但卻未承認台灣的「小黃卡」接種證明，陳時中坦言卡在對等開放問題。(示意圖/unsplash)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）日本8日起放寬邊境管制，外國短期商務人士，若已完整接種輝瑞、莫德納或AZ疫苗，入境隔離期間可縮短為3天，但卻未承認台灣的「小黃卡」接種證明，引發外界議論兩國多次互贈物資、疫苗表現友好一面，但為何這次開放名單獨漏台灣？

日本8日放寬邊境管制，開放部分外國人入境，對象為短期商務客、留學生與技能實習生；另針對商務客、勞工只要完整接種日本核准的3種疫苗之一（輝瑞、莫德納或AZ），原本14天的隔離將縮短為3天，但外國人的名單不包括台灣，高端疫苗也未列入認可疫苗清單。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前外籍人士入境，包含日本在內，一律要檢疫14天，對方希望若鬆綁我國旅客入境管制，我方也應「互惠」鬆綁，但我方認為兩國疫情「有一點點不對等」，因此在檢疫規定上尚未達成共識，所幸日本近期疫情控制看來大有進步，相關研議仍在進行中。

他也提及，目前我國是與日本正洽談的是相互認證疫苗證明，現階段還在洽談台日互惠的情形，還未談到認可高端疫苗的議題。

此外，由於日本政府尚未將台灣疫苗接種紀錄（小黃卡）及國產疫苗列入縮短隔離證明的名單，陳時中回應，因日本沒有數位疫苗認證，只有紙本紀錄，故雙方現在對於紙本內容正在洽談中，應該很快會有結果出來。

針對台日疫苗認證卡關之事，外交部發言人歐江安回應，將持續協助台日雙方醫療專業主管機關，就國際疫苗接種證明及相互認證等相關事宜進行磋商。