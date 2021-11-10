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美國股市9日收黑　台股步入前波套牢區•法人：量能不足震盪恐加劇

台股昨(9日)大漲126.06點，收在17541.36點，成交值新台幣3932.54億元，加計盤後3969.53億元，逼近4000億元，是2個半月以來大量；台股已經連續9個交易日成交量突破3000億元。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/10 09:33
圖/中央社檔案照片

圖/中央社檔案照片

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）由於投資人獲利了結，以及對通貨膨脹的憂慮引發賣壓，美股在連日創新高後，9日收黑。法人表示，台股近期偏多表現，但步入前波套牢區，量能未明顯放大，盤勢震盪恐加劇。

美股道瓊工業指數9日下跌112.24點或0.31%，以36319.98點作收；標準普爾指數下滑16.45點或0.35%，收在4685.25點；科技股那斯達克指數下挫95.82點或0.60%，收15886.54點；費城半導體指數挫跌2.762點或0.07%，收3800.568點。

在晶圓雙雄和貨櫃三雄助攻下，台股昨(9日)大漲126.06點，收在17541.36點，成交值新台幣3932.54億元，加計盤後3969.53億元，逼近4000億元，是2個半月以來大量；台股已經連續9個交易日成交量突破3000億元。

產業訊息部分，根據中央社，晶圓代工廠台積電董事會9日核准配發今年第3季每股現金股利新台幣2.75元，除息交易日為2022年3月16日。

IC載板大廠南電第3季稅後淨利31.13億元，季成長33.7%，創歷史單季新高，第3季每股稅後純益4.82元；累計今年前3季稅後淨利70.27億元，大幅年增200%，前3季每股稅後純益10.88元。

代工廠廣達10月合併營收1006.44億元，月增22.57%，年增11.41%，睽違9個月後重返千億大關，創今年單月新高；仁寶10月營收約1168.35億元，月減7.6%，年增3.6%，連續4個月突破千億元水準。

法人表示，台股指數向上挑戰前波套牢區，但成交量能未明顯放大，欲立即化解前波套牢壓力仍嫌不足，須留意盤勢激烈震盪。
台股
美股
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量能

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更新時間 : 2021-11-10 09:39 GMT+08:00

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