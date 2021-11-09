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【顏寬恒參選】顏寬恒將投入中二補選 朱立倫晚間7點服務處宣布參選

民進黨立委林俊憲評論，顏寬恒一但決定投入，就是只能連過三關，「罷免、補選、2024大選，輸了一場都算全輸。」

By 台灣英文新聞
2021/11/09 18:27
國民黨主席朱立倫今（8日）表示，將於晚間7點召集相關人至顏寬恒沙鹿服務處，同時宣布參選事宜。（圖/中央社）

國民黨主席朱立倫今（8日）表示，將於晚間7點召集相關人至顏寬恒沙鹿服務處，同時宣布參選事宜。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）前立委顏寬恒據傳不參選台中第2選區補選，令國民黨十分著急，黨主席朱立倫今（8日）表示，將於晚間7點召集相關人至顏寬恒沙鹿服務處，同時宣布參選事宜。

台灣基進立委立委陳柏惟23日確定被罷免，民進黨3日通過徵召前立委林靜儀參選台中市第2選區立委出缺補選，外界普遍猜測國民黨將推舉前立委顏寬恒參選，且藍營呼聲最高的人選仍是他，不過據傳他當時意願不高，國民黨人選因此遲遲未定。

不過根據中央社，顏寬恒幕僚今天證實，晚間將在國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、立委江啟臣等人陪同，在沙鹿服務處宣布投入補選。

報導指出，國民黨黨務人士表示，10幾號才要登記參選人員，顏寬恒這邊是跟著中選會的步調，「所以不是顏寬恒晚，是林靜儀早了」。

根據自由時報，民進黨立委林俊憲評論「顏家現在的情況，真的只能用『業力引爆』來形容。」

林俊憲認為，陳柏惟遭罷免期間受到無限上綱式的抹黑，這反而也讓顏家黑歷史一件一件地被挖出來，如今顏寬恒將在不繳貸款被法拍的沙鹿服務處宣布參選，林俊憲嘲諷不曉得顏家這波操作是在催票還是敗票。

林俊憲也分析，顏寬恒在地方的勢力是優勢也是劣勢，前者是因為他在地方有深厚的基層組織，後者則是若顏寬恒敗選，一離開這個地方就什麼也不是了。

因此，林俊憲強調「顏家不是想怎麼贏，而是要想不能輸」，他認為顏家一但失去政治權力，在當地的影響力就會大減，因此顏寬恒一但決定投入，就是只能連過三關，「罷免、補選、2024大選，輸了一場都算全輸。」

對此，民進黨參選人林靜儀表示，國民黨既然提出人選，就要能夠證明這個人是比原先被罷免的委員好，也比她好，才是爭取選票最重要的態度。
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