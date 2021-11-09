期交所舉辦110年度期貨商負責人座談會

臺灣期貨交易所9日在台北圓山飯店舉辦年度期貨商 負責人座談會，會議由期交所吳董事長自心親自主持，並邀請各期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務之總公司負責人及分公 司經理人共同研商臺灣期貨市場發展策略。

期交所於座談會中， 針對近期上市之商品、 推動之制度及預計推出之新商品與市場服務等項目進行業務說明， 並與參加活動之期貨業負責人進行雙向溝通， 以期達到穩健發展期貨市場之目標， 總計有近二百位期貨業負責人參與活動。

期交所吳董事長表示， 臺灣期貨市場在主管機關的支持與業界先進共同努力下，109年度 交易量達3.41億口紀錄，今年期貨市場交易動能持續熱絡，1- 10月日均量達167.9萬口，與109年相較是成長20. 51%，今年度期貨交易總量至11月5日已超越去年全年， 繼續締造臺灣期貨市場交易量新高紀錄，今年上半年新增台積電等8 檔小型股票期貨及小型電子期貨，提供小額交易人參與期貨市場。

在制度方面，今年上半年股票期貨適用動態價格穩定措施， 以健全市場交易機制。 下半年預計新增小型金融期貨與商品期貨適用動態價格穩定措施、 臺指選擇權以外選擇權商品契約規格調整、夜盤三大法人資訊揭示等 3項新制度。展望未來，期交所除持續提供安全效率的交易環境外， 將持續推出新商品，以符合國際市場發展潮流， 進而吸引更多交易人參與國內期貨交易，再創臺灣期貨市場高峰。

此外，期交所吳董事長表示，期交所除推展業務外， 也持續響應政府照顧弱勢公益政策，投入於「生活物資」、「 醫療長照」、「學童教育」、「體育運動」、「藝文活動」及「 環保、賑災及其他公益救助」等公益活動， 並號召金融業及期貨公會共同參與，以「取之社會，用之社會」及「 落實金融業回饋社會」理念，實際行動展開對社會的關懷。