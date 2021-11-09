農青推動正念 Outdoor 森林療癒課程 農林體驗活動11月13日登場

疫情影響下，易造成情緒起伏與壓力增加， 新北石碇烏塗農再社區在地青年黃政漢，在故鄉推動農村再生計畫， 力邀農村長輩與正念減壓導師、青年瑜伽老師、 茶席老師共同參與培訓， 森林療癒一日農林體驗活動即日起受理報名，並於11月13日登場 ，歡迎有興趣民眾參與。

黃政漢表示，正念減壓 MBSR 課程，由美國麻州大學醫學院正念中心，自 1979 年起，歷經數多年開發而成，研究證實， 正念減壓方法可使一般成年人、大專學生減輕心理壓力， 覺察訓練可增進壓力下的聚焦能力、注意力和工作能力， 也對心血管健康有潛在益處， 是高齡者乃至於職場人士必不可少的生活幫手， 農林體驗的課程設計包含學習正念呼吸、坐禪和行禪、 森林覺察芳療與戶外茶席、以及溫和的瑜珈肢體動作， 透過正念的溝通練習， 除了加深社區高齡長者對於新興事物的好奇與情感， 更有機會接觸了解跨世代族群，對於疫情之下生活的變化與感悟。

農業局表示，因疫情人們逐漸體會到與自然共生共好的基本信念，農 業局鼓勵青年回留農村，透過創新觀點推動淡蘭古道、 烏塗溪步道的復興與再造，結合正念行禪與森林覺察活動課程， 帶給民眾美好的散步體驗， 也期待在都市努力工作的人們將這份溫情帶回日常生活中， 使農再計畫友善、感懷、共好的精神走入家家戶戶。

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在地產業與社區自然景觀、正念身心療癒課程進行整合，鼓勵民眾走到戶外。(照片來源：新北市政府農業局提供)

將烏塗社區的在地產業與社區自然景觀、正念身心療癒課程進行整合，鼓勵民眾走到戶外。(照片來源：新北市政府農業局提供)