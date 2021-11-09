Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 科技

打造紐約成加密創新中心 市長推「紐約幣」、區塊鏈教育

紐約新市長亞當斯（Eric Adams）宣布，上任後的前3筆薪資，都將由比特幣支付。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/09 17:49
紐約市長當選人亞當斯（Eric Adams）宣布，將於10日推出「紐約幣」。（圖／美聯社）

紐約市長當選人亞當斯（Eric Adams）宣布，將於10日推出「紐約幣」。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）兌現選舉支票！承諾推廣加密貨幣的美國紐約市長當選人亞當斯，8日宣布，將在明（10）日推出該市限定的城市幣「紐約幣」。

教密教密前布魯克林區（Brooklyn Ward）區長亞當斯（Eric Adams）於本月2日美國市長大選中，擊敗共和黨候選人斯里瓦（CurtisSliwa），成為史上第2位非裔紐約市長，並將於2022年首日走馬上任。

在競選市長期間亞當斯曾承諾，將在一年內翻轉紐約，並將該市打造成加密貨幣產業及其它創新產業的中心。4日他便宣布，將與擁抱加密貨幣的邁阿密市看齊，與該市市長蘇亞雷斯（Francis Suarez）良性競爭，上任後的前3筆薪資，都將由比特幣支付。

今日，亞當斯又進一步兌現競選支票，專屬紐約的城市幣「紐約幣」(NYCCoin) 將於10日登場。目前該加密貨幣尚未提供個人使用或大眾平台上交易。

CNBC進一步指出，亞當斯提出學校應當在課程中加入加密貨幣與區塊鏈技術，他6日向CNN表示比特幣是「全球範圍內支付商品和服務的新方式」，學校 「必須 」教授它背後的技術，以及 「這種新的思維方式」。但他並未表明是小學、中學、還是高等教育。
加密貨幣
虛擬貨幣
比特幣
紐約幣
紐約市
區塊鏈

相關新聞

熱血！黃明志靠《玻璃心》NFT一夜入賬2700百萬　承諾永不兌現對抗世界體制
熱血！黃明志靠《玻璃心》NFT一夜入賬2700百萬　承諾永不兌現對抗世界體制
2021/11/08 15:50
【世紀大騙局】「魷魚幣」幣值崩跌剩下零 開發者人間蒸發 投資人欲哭無淚
【世紀大騙局】「魷魚幣」幣值崩跌剩下零 開發者人間蒸發 投資人欲哭無淚
2021/11/02 12:32
北韓核武資金哪裡來？聯合國：透過中國駭入國際金融網竊取虛擬資產
北韓核武資金哪裡來？聯合國：透過中國駭入國際金融網竊取虛擬資產
2021/10/05 11:41
中國矢言嚴打虛擬貨幣 比特幣應聲重挫
中國矢言嚴打虛擬貨幣 比特幣應聲重挫
2021/09/25 12:20
台灣上半年投資詐騙案爆增一倍 交友軟體成犯罪溫床
台灣上半年投資詐騙案爆增一倍 交友軟體成犯罪溫床
2021/07/15 19:40

更新時間 : 2021-11-09 18:25 GMT+08:00

最受歡迎

打疫苗不用去平台預約！台大醫院開放第1、2劑AZ和BNT門診掛號　不分族群皆可預約
打疫苗不用去平台預約！台大醫院開放第1、2劑AZ和BNT門診掛號　不分族群皆可預約
台灣第13期加開AZ疫苗！18歲至49歲民眾今下午4時起預約
台灣第13期加開AZ疫苗！18歲至49歲民眾今下午4時起預約
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
【好想出國玩！】陳時中：日本疫情「慢慢消失中」台日泡泡將由外館積極商議
【好想出國玩！】陳時中：日本疫情「慢慢消失中」台日泡泡將由外館積極商議
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【楊憲宏專欄】堆積民怨？爭取民心？抉擇就在當下
【楊憲宏專欄】堆積民怨？爭取民心？抉擇就在當下
日本疫情奇蹟似緩解 睽違15個月首見單日死亡「+0」！
日本疫情奇蹟似緩解 睽違15個月首見單日死亡「+0」！
美國入境新規　11/8起須完整接種FDA或WHO認可疫苗　含混打
美國入境新規　11/8起須完整接種FDA或WHO認可疫苗　含混打
爆「疥瘡」院內群聚！台北聯醫陽明院區匡列57人已有2人確診
爆「疥瘡」院內群聚！台北聯醫陽明院區匡列57人已有2人確診
台灣11/2~11/15維持2級警戒•多項防疫措施再鬆綁　10大場所與情境可脫口罩•８大行業有條件開放
台灣11/2~11/15維持2級警戒•多項防疫措施再鬆綁　10大場所與情境可脫口罩•８大行業有條件開放