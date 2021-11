打造紐約成加密創新中心 市長推「紐約幣」、區塊鏈教育

(台灣英文新聞/政治組綜合報導)兌現選舉支票!承諾推廣加密貨幣的美國紐約市長當選人亞當斯,8日宣布,將在明(10)日推出該市限定的城市幣「紐約幣」。

教密教密前布魯克林區(Brooklyn Ward)區長亞當斯(Eric Adams)於本月2日美國市長大選中,擊敗共和黨候選人斯里瓦(CurtisSliwa),成為史上第2位非裔紐約市長,並將於2022年首日走馬上任。

在競選市長期間亞當斯曾承諾,將在一年內翻轉紐約,並將該市打造成加密貨幣產業及其它創新產業的中心。4日他便宣布,將與擁抱加密貨幣的邁阿密市看齊,與該市市長蘇亞雷斯(Francis Suarez)良性競爭,上任後的前3筆薪資,都將由比特幣支付。

今日,亞當斯又進一步兌現競選支票,專屬紐約的城市幣「紐約幣」(NYCCoin) 將於10日登場。目前該加密貨幣尚未提供個人使用或大眾平台上交易。

CNBC進一步指出,亞當斯提出學校應當在課程中加入加密貨幣與區塊鏈技術,他6日向CNN表示比特幣是「全球範圍內支付商品和服務的新方式」,學校 「必須 」教授它背後的技術,以及 「這種新的思維方式」。但他並未表明是小學、中學、還是高等教育。

In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait!