打造紐約成加密創新中心 市長推「紐約幣」、區塊鏈教育

紐約市長當選人亞當斯（Eric Adams）宣布，將於10日推出「紐約幣」。（圖／美聯社） 紐約市長當選人亞當斯（Eric Adams）宣布，將於10日推出「紐約幣」。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）兌現選舉支票！承諾推廣加密貨幣的美國紐約市長當選人亞當斯，8日宣布，將在明（10）日推出該市限定的城市幣「紐約幣」。

教密教密前布魯克林區（Brooklyn Ward）區長亞當斯（Eric Adams）於本月2日美國市長大選中，擊敗共和黨候選人斯里瓦（CurtisSliwa），成為史上第2位非裔紐約市長，並將於2022年首日走馬上任。

在競選市長期間亞當斯曾承諾，將在一年內翻轉紐約，並將該市打造成加密貨幣產業及其它創新產業的中心。4日他便宣布，將與擁抱加密貨幣的邁阿密市看齊，與該市市長蘇亞雷斯（Francis Suarez）良性競爭，上任後的前3筆薪資，都將由比特幣支付。

今日，亞當斯又進一步兌現競選支票，專屬紐約的城市幣「紐約幣」(NYCCoin) 將於10日登場。目前該加密貨幣尚未提供個人使用或大眾平台上交易。

CNBC進一步指出，亞當斯提出學校應當在課程中加入加密貨幣與區塊鏈技術，他6日向CNN表示比特幣是「全球範圍內支付商品和服務的新方式」，學校 「必須 」教授它背後的技術，以及 「這種新的思維方式」。但他並未表明是小學、中學、還是高等教育。