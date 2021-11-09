我秀英文小書、你穿蠟染Batik 新北瑞芳國小與印尼遠距共學展自信

疫情雖影響實體國際教育交流， 新北市鼓勵學校透過全球教育網絡平台及資訊通訊科技， 以遠距共學方式讓學生在教室與國際間交流學習。瑞芳國小日前與印 尼雅加達台灣學校同學齡的學生用英文交流， 以自製英文小書介紹自己、線上導覽在地景點，而雅加達學生也穿蠟 染服飾Batik，互相介紹文化特色。

瑞芳國小盧娟娟校長表示，在陳建薇老師牽線促成下， 學校與印尼雅加達臺灣學校每學期至少一次視訊國際交流。很開心兩 國學生分別使用中文、英語、印尼語介紹家鄉、美食， 透過對話相互理解兩國文化，玩得盡興、學得快樂。

學校雙語處蘇輝國主任也說，印尼小學已停課近兩年，學生皆以居家 線上學習為主，這次線上共學的機會彌足珍貴， 兩國學生們你來我往、搭配比手劃腳，從一開始的生疏， 到後來展現自信溝通，達到遠距共學和交朋友目的，拓展學生國際視 野，也增進語言及資訊能力。

身為學校雙語教師朱奕璇表示，這學期為促進孩子對雙方文化理解，讓學生自製英文小 書介紹家鄉特色飲食，如龍鳳腿、九份芋圓等，還進行線上導覽黃金 瀑布及陰陽海等在地觀光景點，讓遠在雅加達師生嘖嘖稱奇。

雅加達台灣學校張晉福校長表示，很開心與瑞芳國小孩子交流互動， 印尼的學生也大秀傳統特色，身穿蠟染服飾Batik，將蠟染製作 過程每個步驟娓娓道來，也說明穿著場合與服飾文化，讓孩子一起認 識印尼文化之美。

瑞芳國小5年級陳浩瑜同學說，因為遠距共學是透過即時視訊，一開 始自己很緊張擔心在問答中出錯，甚至會腦袋一片空白，尤其對方雅 加達同學英文超強，深怕自己遜掉了。在多幾次交流後發現自己英語 能力進步了，自信心回復不少，便開始滔滔不絕介紹瑞芳美食及景點 ，下課後反而有點依依不捨，迫不及待等下次要再多分享一些。 更有趣的是，雙方玩線上Kahoot遊戲PK賽，激起你來我往不 輕易認輸的鬥志，原來學英文是聊出來的，國際教育是玩出來的。

教育局長張明文表示，新北市推動國際教育不遺餘力， 透過跨國線上交流加上教師發揮創意投入遠距視訊課程，提供學生不 出國也能在雲端與世界交朋友， 用虛實整合的方式打造國際交流的防疫新生活。

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供