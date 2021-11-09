我秀英文小書、你穿蠟染Batik 新北瑞芳國小與印尼遠距共學展自信

疫情雖影響實體國際教育交流，新北市鼓勵學校透過全球教育網絡平台及資訊通訊科技，以遠距共學方式讓學生在教室與國際間交流學習。瑞芳國小日前與印尼雅加達台灣學校同學齡的學生用英文交流，以自製英文小書介紹自己、線上導覽在地景點，而雅加達學生也穿蠟染服飾Batik，互相介紹文化特色。
瑞芳國小盧娟娟校長表示，在陳建薇老師牽線促成下，學校與印尼雅加達臺灣學校每學期至少一次視訊國際交流。很開心兩國學生分別使用中文、英語、印尼語介紹家鄉、美食，透過對話相互理解兩國文化，玩得盡興、學得快樂。
學校雙語處蘇輝國主任也說，印尼小學已停課近兩年，學生皆以居家線上學習為主，這次線上共學的機會彌足珍貴，兩國學生們你來我往、搭配比手劃腳，從一開始的生疏，到後來展現自信溝通，達到遠距共學和交朋友目的，拓展學生國際視野，也增進語言及資訊能力。
身為學校雙語教師朱奕璇表示，這學期為促進孩子對雙方文化理解，讓學生自製英文小書介紹家鄉特色飲食，如龍鳳腿、九份芋圓等，還進行線上導覽黃金瀑布及陰陽海等在地觀光景點，讓遠在雅加達師生嘖嘖稱奇。
雅加達台灣學校張晉福校長表示，很開心與瑞芳國小孩子交流互動，印尼的學生也大秀傳統特色，身穿蠟染服飾Batik，將蠟染製作過程每個步驟娓娓道來，也說明穿著場合與服飾文化，讓孩子一起認識印尼文化之美。
瑞芳國小5年級陳浩瑜同學說，因為遠距共學是透過即時視訊，一開始自己很緊張擔心在問答中出錯，甚至會腦袋一片空白，尤其對方雅加達同學英文超強，深怕自己遜掉了。在多幾次交流後發現自己英語能力進步了，自信心回復不少，便開始滔滔不絕介紹瑞芳美食及景點，下課後反而有點依依不捨，迫不及待等下次要再多分享一些。更有趣的是，雙方玩線上Kahoot遊戲PK賽，激起你來我往不輕易認輸的鬥志，原來學英文是聊出來的，國際教育是玩出來的。
教育局長張明文表示，新北市推動國際教育不遺餘力，透過跨國線上交流加上教師發揮創意投入遠距視訊課程，提供學生不出國也能在雲端與世界交朋友，用虛實整合的方式打造國際交流的防疫新生活。
照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供