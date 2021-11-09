中華電信5G應用再升級「AR動滋動x Uniigym」App全新上線

中華電信積極佈局運動智慧科技，5G應用服務再升級，今( 9)日宣布與新創公司優力勁聯合作推出全新「AR動滋動x Uniigym」智慧運動App， 於Android和iOS雙平台同時正式上線， 啟動運動科技新視界。「AR動滋動x Uniigym」 創新提供4K高畫質呈現的AI互動體感與AR擴增實境的健身課程 ，透過中華電信5G高速率的特性，結合手機鏡頭捕捉人體骨骼點， 精準分析動作並給予校正回饋及運動數據追蹤， 豐富多元的課程內容包含有氧/燃脂/塑身/肌力/瑜珈等， 讓消費者透過手機隨身隨地打造專屬健身房！ 中華電信行動網路品質備受國際肯定，將持續以NO. 1的5G網速和行動網路涵蓋， 搭配具備AI功能及AR個人化健身教練課程， 一次滿足5G客戶體驗智慧運動科技的多元需求。

「AR動滋動x Uniigym」擁有6大特色功能：1.即時動作比對， 透過手機鏡頭捕捉身體20個骨骼點， 精準比對動作正確度並給於及時反饋， 同時在課程結束後提供精采回放與動作校正影片。2. 多元運動模式：AI 體感偵測人體骨骼點，AR擴增實境呼叫健身教練陪你練。3. 手勢遙控介面：智慧操控進化升級即時偵測手勢， 遠端控制所需功能使用不費力。4.支援螢幕投放： 手機畫面同步投放到電視、投影幕。5.明星教練健身課程： 百大明星老師進駐，隨選隨練不用預約。6.自我數據追蹤： 紀錄健身歷程，累積日月年等運動時數消耗卡路里及訓練課程等， 豐富功能讓運動更易上手。

為歡慶「AR動滋動x Uniigym」全新升級上線，即日起至2021年11月30日 前下載「AR動滋動x Uniigym」App並完成註冊，即享有30天免費體驗； 即日起至全台中華電信服務據點申辦「AR動滋動x Uniigym」服務年約方案，即享月租優惠價149元， 一次申辦二年以上更享月租100元超值優惠，中華電信用最實質的 優惠回饋廣大健身族群。更多「AR動滋動x Uniigym」內容，請詳參https://www. emome.net/channel/125