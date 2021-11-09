「打開台北」開放90個雙北秘境首採登記抽籤制　私人管家帶看晶華酒店總統套房

「打開台北」將於11月27日及28日登場(圖/主辦單位) 「打開台北」將於11月27日及28日登場(圖/主辦單位)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)今年打開台北將免費開放90個雙北私密空間，將於11月27日及28日登場。

創始於英國倫敦的國際性建築活動「Open House」打造以建築探索城市的體驗行動，1992年舉辦至今，全球已有50個城市串聯響應，累積參觀人次逾200萬人，去年「打開台北」首度打開73個神祕空間，包含台北晶華酒店、國家兩廳院等，民眾反應都十分熱烈，今年將開放90個空間，再度引起話題讓人十分期待。

唐鳳辦公室將首度開放民眾參觀！2021年「打開台北」年度主題「再台北」（Re Taipei）以「再生、再現、再造」為核心，邀集雙北富有歷史性的街區、故事性空間、職人場域等90個空間加入「打開」行列，包括曾獲英國衛報、CNN報導的台北表演藝術中心，2021台灣光環境獎得主金普頓大安酒店，及其米其林推薦餐廳The Tavernist都會敞開大門。



The Tavernist



北投焚化廠

今年精選15個屬於綠建築、符合環境永續設計概念的空間，包含雲門劇場、瓶蓋工廠台北製造所、八里垃圾焚化廠，將透過導覽與體驗帶領民眾從建築設計、智慧節約系統與循環再造的視角，了解永續發展的重要性和影響性。

台北指標性綠建築地標—台北101，其35樓SKY PARK辦公大樓是全球第一座與IKEA(宜家家居)合作商業家具租賃的空間，以「垂直社區」概念，使用創新的循環建材成為都會上班族秘境，平日僅供租戶專屬使用，今年也將開放，需事先預約參觀，共有兩場，每場限制人數30名。



台北101辦公大樓SKY PARK



晶華酒店總統套房客廳



周世雄藝術空間理髮廳美術館

2020年打開台北最熱門的兩大空間為兩廳院和晶華酒店總統套房，報名名額甫開放隨即秒殺，今年主辦單位聽到民眾敲碗，將再度開放兩大地標，本次將以國家音樂廳為主要導覽場域，特別邀請2015年比利時伊麗莎白女王國際音樂大賽桂冠優勝小提琴家魏靖儀導覽。

晶華酒店今年將再次打開巨星級總統套房，由資深私人管家分享好萊塢名人及政商名流的精采故事外；更精心策畫了另類的食藝導覽體驗，由具有近30年豐富中餐管理經驗的現任故宮晶華執行總監楊惠曼，親自介紹晶華軒中餐廳，其由日籍空間設計大師橋本夕紀夫(Hashimoto Yukio)操刀，融合傳統書法文化之美、玻璃雕刻與光影的超現實摩登感空間。

活動將於11月27日及28日登場，部分空間須先於網路預約參觀，主辦單位將於11月12日公布抽籤 結果，「打開台北Re Taipei日常再現集資計畫」已於嘖嘖上線，詳細內容請參考官網或於Facebook搜尋「Open House Taipei打開台北」，或是直接線上預約。