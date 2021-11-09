不開放混打！台灣第14期疫苗供3種疫苗　苦等第1劑AZ和莫德納者快來預約

中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，第14期公費新冠疫苗仍不開放一般民眾混打。(示意圖/maxpixel) 中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，第14期公費新冠疫苗仍不開放一般民眾混打。(示意圖/maxpixel)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第14期仍不開放一般民眾混打，僅提供給5日下午2時前已意願登記的18歲以上民眾預約施打，疫苗種類包含莫德納1、2劑、AZ第1、2和BNT第2劑接種，共約386萬人符合接種資格，接種時間為13日至24日，採分流預約，以避免網路塞車。

指揮官陳時中表示，凡是於11月5日下午2時前已意願登記的18歲以上民眾，可預約施打第1劑AZ和莫德納疫苗，另外，AZ間隔滿8週、莫德納和BNT滿4週者也可以預約第2劑，預約時程分兩階段，AZ疫苗於11日上午10時至12日中午12時，莫德納、BNT疫苗要等到11日下午2時至12日中午12時才能預約，施打時程則統一在13日至24日。

指揮中心說明，本期開放對象將於11月10日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約分流時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。

指揮中心提醒，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同，此外，近日曾接種流苗者，應間隔至少7天再前往施打新冠疫苗，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

平臺意願登記也將於10日下午2時起，重新開放意願登記或修改。