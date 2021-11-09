「一帶一路」窮國債臺高築 美國擬全球投資抗衡中國

美國2022年初投資全球大型建設，與中國「一帶一路」倡議互別苗頭。（圖／Getty Image） 美國2022年初投資全球大型建設，與中國「一帶一路」倡議互別苗頭。（圖／Getty Image）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）與中國互別苗頭！一名美國高階官員今（9）日表示，美國計劃於明（2022）年1月於全球投資5到10項大型基礎建設計畫，作為七大工業國集團（G7）擴大抗衡中國引發窮國債台高築的「一帶一路」倡議的一環。

路透社引述該名官員表示，美國總統拜登的副國家安全顧問辛赫（Daleep Singh）上週率領代表團出訪期間， 確認塞內加爾（Senegal）與迦納（Ghana）至少10項有望發展的建案。

今年6月，G7推出「重建更好世界」（Build Back Better World, B3W）計畫，目標在2035年前填補開發中國家投資基礎建設所需的40兆美元資金缺口，替代中國有疑慮的借貸方案。

一份報告指出，中國自2013年倡議「一帶一路」，透過與沿線國家發展經濟合作夥伴關係，並為當地發展資金援助及協助基礎建設。18年來涵蓋世界各地165個國家共13427個項目，總額度值8430億美元。然而窮國有就此背負3850億美元（新台幣約10兆7091億元）「隱性債務」，逾1/3相關計畫面臨貪腐醜聞與抗議。

現在美國持續與相關政府及民間領袖會談，尋找資助方案，並於12月G7會議中敲定相關計畫。該名官員透露，美國代表團9月曾到訪厄瓜多、巴拿馬和哥倫比亞，並透露在年底前將會有代表團訪問亞洲，但並未進一步說明特定國家。

官員表示，這一系列訪問正尋求「確定可在明年初推出的旗艦建案」。美國將提供「全方位」的美國金融工具，包括股權、貸款擔保、政治保險、補助和專業技術，以聚焦氣候、衛生、數位科技及性別平權，相關計畫可能會在12月G7會議中敲定。

塞內加爾與迦納官方樂見美方提出保證，與中國不同，美方不會要求簽訂保密協議，或可能導致日後扣押港口或機場的附帶協議。

討論的投資案包括可能在塞內加爾為西非建立一座疫苗製造中心、加強再生能源供應、促進給女性所擁有的企業貸款，以及縮小數位鴻溝。