COVID-19口服藥可終結疫情？專家警告：仍不能取代疫苗的好處

醫師警告，抗新冠病毒的口服藥仍無法取代疫苗的好處（示意圖／pixabay） 醫師警告，抗新冠病毒的口服藥仍無法取代疫苗的好處（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國默沙東集團和輝瑞大藥廠陸續研發出口服抗新冠病毒藥物，在染疫初期服用可大幅降低重症風險，但多位醫師警告，口服藥仍無法取代疫苗的好處。

路透社引用非營利機構「凱撒家庭基金會」（Kaiser Family Foundation）調查，已有72%美國成人打了第1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，但因為美國政壇黨派之爭，在對疫苗價值和安全性產生了分歧，導致近來接種進度緩慢。

雇主、各州與美國總統拜登政府的強制接種規定有助提高接種率，但也再度引發這方面的爭論。

有部分疾病專家擔憂，COVID-19口服藥療法的研發可能會進一步阻礙疫苗接種進度。

根據紐約市立大學（CUNY）公共衛生學院調查3000名美國公民初步結果顯示，這種藥物可能會影響民眾接種疫苗的意願。

率領該研究的公衛傳播專家Scott Ratzan表示，1/8受訪者說他們寧可吃藥治療也不願接種疫苗，「這數字很高」。

路透社報導，有6位傳染病專家在接受訪問時提及對COVID-19的新療法前景感興趣，但一致認為口服藥不能取代疫苗。

美國政府對退伍軍人的一項研究，即使面對高傳播率的Delta變異株，輝瑞 / BioNTech 的疫苗仍可以降低86.8%的住院風險。

甚至連輝瑞執行長Albert Bourla也說過，選擇不打疫苗「將是個悲慘的錯誤」。Albert Bourla表示，研發新療法是為了救治不幸生病的人，不該成為讓自己、家人和社會處於危險處境的藉口。

對此，前台大感染科主治醫師林氏璧日前曾強調，藥物和疫苗是相輔相成的，英國MHRA通過莫納皮拉韋新聞稿也強調，此藥不是要取代疫苗，疫苗還是很重要，提醒英國民眾要繼續打疫苗。

他說明，對於一般人來說，至少在初期應該是無法隨意取得這些口服藥。首先這應該會是醫師處方，另外你必須要在有症狀五天內，再來還需要有容易重症的風險因子，才有機會服用這些口服藥。所以，如果你是50歲以下完全沒有任何慢性病，還是乖乖去打疫苗比較實際啦。