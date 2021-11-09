【宏都拉斯再傳變天】親中派民調領先 總統大選後恐與台斷交

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）媒體報導，台灣的拉美友邦宏都拉斯，將於28日舉行總統大選，若民調領先的親中反對黨上台，台宏邦交恐一去不返。外交部今（9）日回應，將審慎因應並加強與宏國朝野各界溝通，並提醒宏國「注意中國口惠實不至的承諾，以及破壞友邦與我國關係的一貫技倆。」

宏都拉斯（Honduras）月底總統大選競爭激烈，有15組候選人角逐，其中左翼主要反對黨「自由重建黨」（Partido Libre y Refundación, LIBRE）候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro），於9月6日的政見發表會上曾明確表示，當選後將轉與中國建交。

拉丁美洲的南方電視台（Telesur）引述一份十月進行的全國電話民調指出，卡斯楚在與另一反對黨結盟後，在大選意向中反超主要競爭者阿斯福拉（Nasry Asfura）17%，阿斯福拉為該國首都特古西加爾巴市市長，也是即將離任的保守派「反中」總統葉南德茲（Orlando Hernandez）的支持。

台宏關係生變，並非空穴來風。今年5月宏國曾傳出急購疫苗又不得其門而入，欲棄台投中。當時外交部火速澄清，宏國後與輝瑞簽署440萬劑疫苗採購合約，一解公衛危機。

今年9月底的聯大總辯論中，宏國則已連續6年未替台灣發聲，僅以致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）方式支持台灣參與聯合國體系。

媒體報導，台灣專家在學者在談話節目「寰宇全視界」上預估，台宏未來斷交機率約60%到90%。張競認為，執政黨目前專注於與日本、美國的外交，未能顧及中南美洲，而中國一直力爭宏都拉斯轉向。

郭正亮表示，宏國六年未在聯大為台發聲，並已在北京成立經貿辦公室。且今年該國水患，台灣雖有援助卻並未增加金援數目，宏國對此不滿。

外交部次長俞大㵢本月3日在立法院備詢曾表示，對於台宏邦交「審慎樂觀」；拉美司司長謝妙宏則強調，外交部除持續密注宏國選情發展外，會加強與朝野各界溝通。

面對外界揣測台宏關係生變，今日外交部發言人歐江安再次重申，我國與宏都拉斯建交80年以來，雙邊關係穩定友好，各項合作計畫普遍獲得宏國朝野各界的支持及肯定。並表示將密切注意宏國的選情發展。

甌江安也強調，面對中國持續透過雙邊及國際組織管道，企圖壓縮台灣的國際空間、破壞友邦與我國的外交關係，外交部有通盤掌握。為保障台灣的生存與發展，外交部會審慎因應並加強與宏國朝野各界溝通，說明台灣是宏國值得信賴的夥伴。

歐江安也提醒宏方，注意中國口惠實不至的承諾，以及破壞友邦與我國關係的一貫技倆。