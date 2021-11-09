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肯爺潮鞋Yeezy延遲到貨屢被告 和解金高達近1百萬美元

美國知名饒舌歌手耶（Ye）原名肯伊威斯特（Kanye West），其與愛迪達聯合推出的潮鞋Yeezy受到許多鞋迷喜愛，不過由於Yeezy未能在30天內發送在線訂單，因而違反了州法律。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/09 16:03
美國知名饒舌歌手耶（Ye）最近遇上和解金高達1百萬美金的消費者相關訴訟。（圖/路透社）

美國知名饒舌歌手耶（Ye）最近遇上和解金高達1百萬美金的消費者相關訴訟。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國知名饒舌歌手耶（Ye）與愛迪達（Adidas）聯合推出的潮鞋Yeezy常常供不應求，有部分買家等待超過30天發貨期，立刻透過加州檢察官向其提起訴訟，週一（8日）Yeezy同意支付和解金，總額高達近1百萬美元。

饒舌歌手耶原名為肯伊威斯特（Kanye West），中文綽號肯爺，最近剛發行專輯的他話題不斷，甚至被捲入訴訟當中。他與愛迪達聯合推出的潮鞋Yeezy受到許多鞋迷喜愛，時常必須在官網搶購才能機會獲得新鞋款，有買家下訂單後發現30天內沒有到貨，竟憤而向Yeezy提起告訴。

根據美聯社，上個月，洛杉磯（Los Angeles）、索諾瑪（Sonoma）、納帕（Napa）和阿拉米達（Alameda）的地方檢察官向Yeezy提起訴訟，指控Yeezy參與了有關商品運送的虛假廣告。檢察官指出，由於Yeezy未能在30天內發送在線訂單，因而違反了州法律。

Yeezy在本週一同意支付和解金，總金額高達95萬美元，根據美聯社，目前愛迪達並未被列入被告。

這一驚人的和解金包括向地方檢察官辦公室支付80萬美元的民事罰款、向州消費者保護基金支付5萬美元的賠償金，以及10萬美元的調查費用。
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