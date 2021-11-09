【來自火星的蕃茄醬】美國亨氏牌模擬火星環境 種植蕃茄原料

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國蕃茄醬品牌亨氏（Heinz）推出首個「火星版本」（Marz edition）蕃茄醬，原料蕃茄是在佛州一個可以模擬火星環境的太空機構中種植，其意義不只是味道不同，更是實踐了在火星種植糧食的可能性。

根據CNN，一個由14名天體生物學家組成的團隊在佛羅里達理工學院奧德林太空研究所（Buzz Aldrin SpaceInstitute）花了9個月的時間，打造一個和火星土壤、溫度和水份條件相似的受控環境，並在其中種植蕃茄。

美國國家航空暨太空總署（NASA）前太空人麥克（Mike Massimino）表示，一般的番茄醬常常作為太空脫水食物的佐料，不過這次模擬在火星上種植蕃茄，並直接做成亨氏蕃茄醬，證明了在火星上進行長期生產糧食的可能性。

該研究團隊領導者安德魯（Andrew Palmer）也強調，在此之前，有關火星模擬條件下尋找生長方法的研究大部分都屬於短期植物，然而這個項目所做的是著眼於長期的糧食生產，他感動表示「我們已經實現在火星上種植具有亨氏番茄品質的番茄原料的夢想！」

不只如此，NASA現在也在嘗試如何在太空中種植植物以作為食物原料，因為很顯然地，太空人不太可能依靠冷凍乾燥的冰淇淋餅乾維生。

國際太空站（International Space Station）目前已透過在火星上模擬種植的辣椒作為佐料，辦了一場墨西哥玉米餅派對，而亨氏太空蕃茄醬很有可能會在下一場派對中讓賓客們品嘗到。

（圖/HEINZ官方)