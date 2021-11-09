打完新冠疫苗蕁麻疹發作　台北聯醫中醫師：紫蘇葉泡澡、服用科學中藥可止癢

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台灣新冠疫苗第1劑涵蓋率已破7成，何時預約、施打疫苗和接種後的副作用都是民眾最關心的議題，除了發燒、全身痠痛等常見副作用外，有蕁麻疹病史的患者反應施打後皮膚開始起癢疹，情況時好時壞，一個月後仍未癒，中醫師表示，這種現象通常代表身體起了免疫反應可對抗病毒，可用紫蘇葉泡澡，搭配科學中藥便能有效控制打疫苗後的蕁麻疹搔癢。

臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東分享，廖小姐57歲，過去曾有蕁麻疹病史，狀況穩定不需要吃藥，但在打完第一劑AZ疫苗後，當天晚上身體發熱，皮膚開始起一小塊一小塊癢疹，雖已吃了西藥控制，沒吃藥又開始搔癢，晚上發作較厲害，影響睡眠，反覆一個月未癒，於是前往北市聯醫仁愛院區中醫科就診。

謝旭東表示，因新冠肺炎影響，民眾已陸陸續續施打相關疫苗，部分民眾反應會出現皮膚搔癢，形狀像被蚊子咬過，除了打AZ疫苗發生蕁麻疹，也有碰到打莫德納的民眾同樣有蕁麻疹情況，發生於打疫苗後數小時或幾天後，通常代表身體起了免疫反應可對抗病毒，並非是對疫苗過敏，但是影響生活作息，仍須就醫治療。



謝旭東指出，蕁麻疹在中醫有「風疹」、「水疥」之稱，原因與風邪有關，因為風邪的特性是來去無蹤，一下子癢這邊，一下子癢那邊，打疫苗後有的人發生全身不定處搔癢，癢後病灶處恢復正常，如同受風邪一樣，「換膚方3.0」中的荊芥、防風是祛風邪要藥，現代藥理研究，具有抑制毛細血管的通透性增加，減緩蕁麻疹發作時的腫脹及搔癢感，還有黃芩這味藥，能調控身體免疫，降低身體發炎，搭配小柴胡湯疏風清熱，因此能有效控制打疫苗後的蕁麻疹搔癢。



謝旭東建議，若是打完疫苗後30分鐘內發生呼吸會喘、嘔吐、嚴重性蕁麻疹，表示對此種疫苗過敏，下次打第2劑時可替換他種類型疫苗，若是打完後數小時或是幾天後，而發生局部搔癢的蕁麻疹，則可經過治療後，下次施打相同疫苗。



此外，若蕁麻疹搔癢發作時，可以用紫蘇葉泡澡暫時止癢。