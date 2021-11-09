立陶宛外長否認設代表處生變 立國學者：正掂量後果

立陶宛自宣佈與台灣互設代表處以來，進度緩慢，又傳因中國施壓退縮，所以未邀請台灣外交部長吳釗燮到訪該國。（圖／Getty Images） 立陶宛自宣佈與台灣互設代表處以來，進度緩慢，又傳因中國施壓退縮，所以未邀請台灣外交部長吳釗燮到訪該國。（圖／Getty Images）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）外交部長吳釗燮上月未隨代表團造訪立陶宛，引發台灣駐立陶宛代表處開設可能因為中國生變的疑慮。立陶宛外長藍斯柏吉斯表示，台灣代表處定會開設。然而該國學者表示，因中國當局反彈，立國正在思考與台灣、中國關係的戰略，「掂量後果」。

立陶宛國家廣播電視（LRT）報導，台灣國發會主委龔明鑫上個月率代表團造訪立陶宛，外長吳釗燮身訪歐卻未隨行，引發關於吳釗燮未獲官方邀請、立陶宛在與中國的對峙中退縮等揣測。

吳釗燮與代表團先後到訪斯洛伐克與捷克，吳卻未造訪將要互設代表處的立國首都維爾紐斯（Vilnius），該國是否為避免與中國緊張關係加劇的妥協。

自今年台灣與立國宣布互設代表處後，立國受到來中國的複合式施壓。僅管立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，台灣駐立陶宛代表處一定會開設。他也向、立陶宛國家廣播電台（LRT Radio）透露，設代表處一事正在討論中，準備好後會宣布更確切的開設日期。

報導引述政治分析家勞里納維丘斯（Marius Laurinavičius）指出，「自今年初決定與台灣發展關係以來，除了宣布開設台灣代表處的戰略舉措外，近乎毫無行動。」

勞里納維丘斯表示，立國決定與台灣建立「可持續」關係，取代與中國的「不可持續」關係，該項決定受到歡迎，但立國與台灣建立新關係上進度緩慢，可能導致立國將競爭優勢拱手讓給捷克或斯洛伐克。

報導也引述立陶宛考納斯科技大學（Kaunas Technology University）副教授馬契克奈特．阿穆布塔維申（Mačikėnaitė-Ambutavičienė）表示，利國決議與台灣發展外交關係，中國的反應是「可以預測的」。

她指出：立陶宛與中國在1991年達成的雙邊協議中，尊重中國主權並認可台灣是中國的一部分。因此，「決定開設台灣代表處將是重大轉捩點。」

她進一步表示，立陶宛官員對於台灣問題的措辭缺乏一致性。「他們在一些訪問中表示，立陶宛有權與台灣及其他民主政體維持關係，這意味台灣被視為主權國家。在其他地方又聲稱，仍遵守一中原則。」

她認為，由於中國的敏感反應，情況已變得複雜。立陶宛開始認真考慮與台深化關係的後果，這也意味著立國或在重新思考與台灣、中國的關係戰略。