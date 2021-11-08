拜登民「掉」支持率不及4成 明年期中選舉共和黨有望控制兩院

美國民調顯示，總統拜登支持率創新低，而其所屬民主黨在明年期中選舉恐將不敵，讓共和黨取得多數優勢。（圖／美聯社） 美國民調顯示，總統拜登支持率創新低，而其所屬民主黨在明年期中選舉恐將不敵，讓共和黨取得多數優勢。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導 ）美國民調顯示，今年1月上任的民主黨籍總統拜登（Joe Biden）聲勢下滑，在明（2022）年期中選舉的意向調查中，支持率僅38％創下新低，共和黨則有明顯領先優勢，獲得46%選民支持。

「今日美國報/索夫克大學聯合民調」（USA TODAY/Suffolk University Poll）公布11月3日至5日的調查結果，大選送拜登上寶座的中間獨立選民，一年後支持度大幅下滑。

美國眾議院本月5日力排數月異議，終於通過約1.2兆美元基礎建設法案，兌現拜登的選舉承諾，有望讓選民回心轉意。同日公布的就業數據也顯示，美國10月失業率下降至4.6%，表現優於預期。

報導指出，民主黨若想在明年11月8日舉行的期中選舉中站穩腳跟，掌握國會、支持拜登剩下2年任期的執政，必須付出相當努力。而現階段，美國民眾對拜的的表現並不滿意。

民調結果顯示，近半數受訪者認為，拜登表現不如預期，送他上位的選民也有16%認為他表現不佳。近三分之二（64%）受訪者不支持拜登競選連任，其中28％為民主黨選民。

其副手賀錦麗（Kamala Harris）支持率更僅有28%。過半數（51%）受訪者不滿意其表現，另有1/5（21%）民眾仍在觀望。

對於剛通過的基建法案，高達61%受訪者支持，其中三分之一為共和黨選民，32%持反對。然而另一項「重建美好未來法案」（Build Back Better Act）僅有四分之一受訪者認為法案有利自身或家人。

至於最受注目的其中選局意向，若明日投票有46%選民支持共和黨，僅38%支持民主黨，民主黨控制國會兩院多數成可能。

民調指出，在美國總統的第一任期，通常他的政黨在期中選舉都會失利，而共和黨在眾議院僅需要多出5席、在參議院更只需1席即可取得主導權。

民調直指，若共和黨取得多數優勢，行監督之權，拜登將更難通過立法。但即便目前國會由民主黨主導，拜登要通過法案也是困難重重。

該民調透過座機與手機進行，共訪問1000名登記選民，誤差值在正負3.1個百分點。