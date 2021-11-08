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【中共十九屆六中全會】 細數百年偉業 為習近平第三任期奠基

紐時稱該份即將於會上通過的歷史決議，為關於未來領導人的「聖諭」，將形塑該國未來幾十年的政治和社會。

By 台灣英文新聞－編輯
2021/11/08 19:19
中共十九屆六中全會將通過一份歷史決議，為中國領導人習近平鞏固權威，邁向第三任期。（圖／picture alliance）

中共十九屆六中全會將通過一份歷史決議，為中國領導人習近平鞏固權威，邁向第三任期。（圖／picture alliance）

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）中共十九屆六中全會今（8）日於北京揭開帷幕，為期4天的會議將通過一份全面總結中共百年功績的根本性文件，也是該黨史上第3份「歷史決議」。外媒分析，該決議不僅有助中共總書記習近平的鞏固權力，也將成為他二度連任的象徵。

中國官媒新華社今日發布「權威快報」，指出習近平將代表中央政治局，在十九屆六中全會上進行工作報告，並就「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」討論稿，向全會說明。

中共於1921年正式成立，今年恰逢建黨百年。紐約時報引述澳洲漢學家白傑明（Geremie R. Barmé）指出，該份總結歷史的決議，實為關於未來領導人的「聖諭」，將形塑該國未來幾十年的政治和社會。

該份報導將成為思想塑造的依據，決定當局如何透過各種管道講授中國的現代史，並為其審查與執法奠定依據，取締質疑中共的不敬者。並提醒中國官民，國家領導人習近平正在定義他們的時代，並要求絕對的忠誠。新華社更稱習為「駕馭歷史潮流的核心人物」。

紐時進一步表示，該項決議將鞏固習近平的權威，將其同毛澤東、鄧小平一同奉為劃時代領導人，奠定他在二十大上獲得第三任期的基調。

該份歷史文件預計將在11日會議閉幕後公布，為這位中國幾十年來最集權、在意歷史地位的領導人，剷除對其歷史功勞的任何質疑。
中國
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習近平
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中共黨史

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