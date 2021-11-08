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美國歌手Travis Scott表演爆踩踏！8人死亡、逾百人受傷指控其「煽動」

休士頓警方已開始著手展開刑事調查，傷者則指控Travis Scott與娛樂公司有重大安全疏失，並煽動危險行為。

By 台灣英文新聞－編輯
2021/11/08 17:54
美國知名饒舌歌手Travis Scott德州休士頓舉辦音樂祭爆踩踏事故，驚傳8死、上百人受傷。（圖/路透社）

美國知名饒舌歌手Travis Scott德州休士頓舉辦音樂祭爆踩踏事故，驚傳8死、上百人受傷。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）之名美國饒舌歌手Travis Scott在家鄉休士頓舉辦音樂祭卻爆出踩踏意外，已釀8人死亡，其中年紀最小者僅14歲，更有逾百人受傷，目前已有傷者對Travis Scott和相關娛樂公司提出告訴，認為其忽視安全風險。

美國饒舌歌手崔維斯史考特5日在德州休士頓舉辦天文音樂祭（Astroworld Festival），卻爆發踩踏事故，造成8人身亡、逾百人受傷，目前警方正在調查中。根據警方，遭踩死者年齡包含14歲到27歲之間，相當年輕。

根據CNN，一名因踩踏意外而嚴重受傷的男子索薩（Manuel Souza）已透過律師事務所向Travis Scott和演唱會主辦單位Live Nation Entertainment以及演唱會場地提告。中央社也指出，另一名23歲男子巴瑞德斯（Kristian Paredes）也已提出訴訟。

在相關訴訟中，Travis Scott被指控未能以安全的方式妥善規劃及舉辦演唱會，相反地，主辦單位有意識地忽視了對這場演唱會觀眾可能造成的風險，並在某些情況下「積極鼓勵和煽動危險行為」，是重大的疏失。

對此，索薩要求逾1百萬美元的求償，巴瑞德斯指出，自己在搖滾區前端突然覺得被人推擠，而後「群眾開始亂成一團，發生踩踏情況」，他強調當時很多人請Live Nation Entertainment僱用的保全幫忙，但未獲理會。

然而不只是推擠踩踏意外，休士頓警察局長芬納（Troy Finner）指出，警方已開始從凶殺和毒品犯罪方向展開刑事調查。據報導，現場觀眾群中，有人一直在替別人注射毒品，不過這和傷亡事件是否相關仍待調查。

CNN指出，根據音樂祭影片，可以看到演出到一半有救護車進入會場，Travis Scott先是暫停表演，並顯露出困惑表情，而後他繼續演唱並在不久後再度停止。

得知此消息的Travis Scott已於社群媒體發布自拍影片，畫面中，他一邊揉著額頭一邊反覆嘆息，並表示自己徹底心碎。他強調在台上沒有意識到事情發展嚴重性，事發後已經趕緊確認這些人的身份，期望能陪伴家屬走過這過艱難的時刻。其伴侶凱莉珍娜（Kylie Jenner）也表示對這件事的痛心。
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