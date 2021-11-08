2021永續飲食生活節台北登場　以色列、澳洲、瑞典及印度駐台使節暢談永續飲食觀點

以色列、澳洲、瑞典及印度駐台使節與各界共同出席「2021永續飲食生活節」。(照片由里仁提供) 以色列、澳洲、瑞典及印度駐台使節與各界共同出席「2021永續飲食生活節」。(照片由里仁提供)

由里仁公司與台北市文化探索協會第二屆「 永續飲食生活節」系列活動於11/5開跑，該活動以「 蔬食無國界」為主題，邀請蔬食城市指標(Vegetarian Cities Index)中四個蔬食大國的以色列、澳洲、 瑞典及印度駐台代表，分享該國的永續飲食觀點與實踐。 行政院政務委員唐鳳也以個人的經驗，提出她對於永續飲食的看法。

根據Google趨勢分析 (Google Trends)數據顯示，疫情期間「蔬食食譜」 相關關鍵字的全球搜尋筆數達到歷史新高。另一份由Proagri ca組織於2021年2月公布的調查顯示，2020年疫情蔓延以 來，18%的英國受訪者逐漸在日常飲食中增加更多蔬食品項， 並表示就算疫情過去，偏向蔬食的飲食習慣也不會改變。29%的受 訪者表示，自己過去一年在購買自煮食材時，大幅減少肉品的選購， 甚至轉為素食；外出用餐時有40%的受訪者認為自己更偏好植物性 的餐點。 疫情的衝擊似乎讓更多人開始反思並尋求更健康的飲食方式。

今年的「永續飲食生活節」以「 蔬食無國界」沙龍對談引領大眾進入永續飲食的實踐與探討。澳洲駐 臺副代表莫博仁提到，澳洲的農場、風俗，還有廚房， 造就蓬勃多元的飲食文化。墨爾本就像是聯合國的餐廳，任君挑選。 當不同國家的飲食文化聚集在同一座城市裡， 就像在競技場上相互較勁。

瑞典駐臺代表孔培恩以「Lagom恰如 其分」來說明瑞典的永續理念，他表示，人們應該保持警醒，不過度消費。 這樣的哲學也反應在政府的永續性食品政策。 在追求永續發展的同時，也確保食品安全， 力求減少對環境和氣候的負面衝擊。

以色列駐臺代表柯思畢表示， 面對惡劣的生存環境，以色列的政府研究單位和民間企業攜手合作， 透過所有農業單位的傾力配合，成功建構了以色列永續農業的運作。 有了對環境友善的在地蔬食農產，為了更進一步倡導永續飲食， 以色列衛生健康部大力推廣蔬果為主的地中海飲食。

印度台北協會 宋友仁副會長則表示，蔬食是印度人生活的一部分， 無論人們飲食偏好和宗教信仰為何，蔬食受到所有印度人的珍視， 因為蔬食是營養和風味的關鍵來源。

行政院政務委員唐鳳表示，全世界與食物有關的溫室氣體排放，約佔全球四分之一。 進口食物會產生許多碳里程，但即便是來自本地的農產品， 如果不以永續的方式耕種，也一樣會傷害氣候。 推廣永續飲食的第一步，就是讓大家很容易買到永續食材。她呼籲大家， 共同支持好吃又容易料理的永續食材，為環境一起做出聰明的抉擇。

里仁公司總經理李妙玲表示，里仁推廣蔬食的初衷， 是從不傷害生命，守護人與地球的健康開始，她引述知名保育學者珍古德的話，「每一天，我們有三次機會可以改變世界！」

「永續飲食生活節」活動多元，除了「蔬食無國界 沙龍對談」，還有號召大眾體驗無肉飲食的「蔬食7日大挑戰」、 鼓勵全台蔬食餐廳吃透透的「集點抽好禮」、蔬食市集等活動。里仁 全國逾百家門市也同步提供促銷優惠， 邀請消費者一起來品嚐有機蔬果、植物肉及各種少添加的安心食品， 共同加入永續飲食的行列。

以色列駐臺代表柯思畢(前左二)、澳洲駐臺副代表莫博仁(前左三)、瑞典駐臺代表孔培恩及印度台北協會宋友仁副會長(前左四)暢談永續飲食觀點。(照片由里仁提供)

政院政務委員唐鳳暢談臺灣永續飲食觀點。(照片由里仁提供)

植物肉製成的刈包。(照片由里仁提供)