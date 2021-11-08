新北市淡水六塊厝漁港 靜待旅人尋幽訪勝

六塊厝漁港是淡水最北邊的一處漁港，新北市漁業處表示，該地隱身在屯山社區裡的大屯溪出 海口右側，旅人來到此地可以瞧瞧湛藍的海水、 欣賞夕陽暖暖的霞光、漁港裡隨波蕩漾的舢舨、 還可以抬頭看看飛機畫過的湛藍天空， 或是到港邊咖啡廳點一杯咖啡，聽海浪聲、 聞聞帶著海味的風。

新北市漁業處表示，隱身在屯山社區內的六塊厝漁港位於淡金公路十 號橋(大屯橋)旁，由於百年前只有六戶人家生活於此，是個純樸的農漁村聚落， 居民以務農為主， 農閒時會至海邊捕魚或撿拾螺、貝類貼補家用， 這裡可以看見先民以石滬圍魚的石滬遺跡，日據時期最多有13個石 滬，溪口滬、深滬、沙滬、籃仔滬、破滬、石獅滬… 訴說著六塊厝漁港的黃金歲月。

六塊厝漁港供當地小型漁船、 舢舨停泊，附近的潮間帶包含了沙岸、岩礁和礫石海岸， 退潮時常有許多魚蝦、貝類，種類非常豐富，適合親子共遊；漁港旁 有一片廣闊的潮間帶及迷人的小沙灘， 不時吸引許多新人來此拍攝婚紗。港邊有間兩層樓的白色房屋「 屯山小坊」，據說是全台最接近海的咖啡館， 在咖啡館林立的北海岸，別具特色。此外， 鄰近的後厝漁港附近的淺水灣，近期也新增了全新的「芝蘭公園-海 上觀景平台」，是個全新坐擁無敵海景的打卡熱點， 大家也可自此一路騎乘自行車漫遊富貴角燈塔，甚至可達萬里等地， 盡享北海岸風光。

漁業處表示，新北市長達145公里的海岸線擁有28個大大小小的 漁港，是台灣本島漁港最多的縣市，除了淡水漁人碼頭、富基、 龜吼、磺港、深澳等主要漁港外， 更有許多包含六塊厝在內的小型漁港。 這些小漁港雖然沒有主要漁港來的熱鬧，但寧靜純樸的優閒氛圍， 卻也常讓人打從心底地被療癒。歡迎大家有空攜家帶眷前來尋幽訪勝 ，坐在2樓的露臺，喝著咖啡，靜賞夕陽美景。也請大家多用點心， 離開時請記得，除了回憶，自己製造的垃圾也一併帶走， 讓下一個來的旅人也有美好的回憶。此外，提醒遵守防疫指引， 做好個人防疫作為，保護自己也保護他人。