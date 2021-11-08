新北培育「五新青年」贏向世界級人才 6場分區論壇熱血開跑

為了培養青年學生領導知能訓練，新北市在110學年 度上學期辦理6場新世代青年分區論壇， 強化高中職學生自治會以及學校重要社團幹部能力。 教育局長張明文昨(7)日至永平高中參加本學年度首場論壇，與學 生進行互動遊戲，也傾聽年輕世代的意見與想法， 期待成為未來領導重要人才。

教育局表示，新世代青年分區論壇分別在永平高中、新北高中、 新莊高中、中和高中、新店高中、三民高中等6校於12月上旬辦理 完成。各校從「五新—新創藝、新媒體、新創業、新科技、新教育」 中，依據學校特性及學生興趣，擇定重點議題為課程主軸， 並搭配研習講座、小組討論、提案分享等多元方式， 積極培養學生幹部基本關鍵能力。

永平高中場次課程主題為「新教育與新媒體」，現場邀請多位知名講 師，如WeTeach數位教育平台創辦人陳坤平講授新教育─認識 108課綱， 金鐘獎迷你劇集新人獎得主游珈瑄分享新媒體未來夢想家， 鼓勵學生逐夢踏實、學以致用。會場中更設置9個體驗館， 讓學生聽完課程後能實際操作。其中包含新創藝網美打卡點、 新創業品牌展示店、新科技互動體驗區和新媒體Podcast體驗 區，學生輪番體驗直呼新奇有趣。

沈美華校長指出，今年活動聚焦在新教育及新媒體， 透過業師分享與工作坊方式，提供學生多元探索機會， 也期許同學真正掌握108課綱與未來職場所需能力關聯性， 透過合作方式體驗、提案與發表， 培養關心公共議題並解決問題行動力。

擔任桌遊社社長的張惟翔同學說， 因為自己對新媒體非常有興趣參加培力訓練營隊， 對於課程新穎內容覺得很驚訝，是在社團裡從來經歷過的學習經驗， 對自己而言是個全新的體驗。流行音樂社公關翁立凱同學也說， 在課程中可以跟其他班級的學生一起討論隊輔設計的議題，該組互動討論的很熱烈， 而且印象最深的是活動中還邀請知名鼓手羅小白來表演，真的超酷。

教育局長張明文表示，新北市重視青年教育政策，讓教育政策的推動 更貼近青年學子實際需求，更期待透過論壇讓青年學子自主發現問題 、解決問題，創造屬於自己的未來。此外，111年2月緊接著進行 後續的回流育成計畫，並預計同年6月辦理新北市2022新世代青 年城市論壇，再創青年學生培力活動新巔峰。

照片來源：新北市政府教育局提供

知名鼓手羅小白進行串場表演。(照片來源：新北市政府教育局提供)

金鐘獎迷你劇集新人獎得主游珈瑄分享新媒體未來夢想家。(照片來源：新北市政府教育局提供)

永平高中熱舞社於現場進行表演。(照片來源：新北市政府教育局提供)