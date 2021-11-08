臺灣證交所：上週外資在集中市場買超216.83億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/11/1~2021/11/5）外資在集中市場總買進金額為4,181.50億元，總賣出金額為3,964.67億元，買超為216.83億元，另統計自2021年年初至11月5日止，外資總買進金額為19兆2,317.64億元，總賣出金額為19兆7,727.04億元，累計賣超為5,409.40億元。外資總持有股票，包括原始股東持股及自集中市場買進之持股，市值為23兆2,301.03億元新台幣，占全體上市股票市值的43.75%，較10月29日的22兆7,533.24億元新台幣，增加4,767.79億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進360,967千股，賣出204,898千股，買超156,069千股。

第二名：華航：買進266,559千股，賣出117,602千股，買超148,957千股。

第三名：長榮航：買進233,160千股，賣出94,403千股，買超138,757千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮：買進131,525千股，賣出165,250千股，賣超33,725千股。

第二名：開發金：買進41,380千股，賣出74,165千股，賣超32,785千股。

第三名：新光金：買進31,984千股，賣出61,427千股，賣超29,443千股。