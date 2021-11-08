「台北熊好券」抽獎結果出爐 北富銀加碼力挺商戶

「台北熊好券」抽獎結果11/5出爐，台北富邦銀行今(8)日特別再加碼並表示，熊好券合作店家在活動期間到北富銀官網申辦 LINE Pay 行動支付並設定北富銀帳戶為 LINE Pay 撥款帳戶，最高可享3,200元啟用金；卡友若以Ｊ卡及momo 卡到熊好券商戶消費，除了原本加碼的5%回饋外， 還有機會再享限量500元刷卡金！同時， 北富銀在臺中購物節設置的「富邦專區」喜訊頻傳， 目前登錄金額已突破17億元。

北富銀表示，有感於消費產業及中小型商戶在這波疫情中受創嚴重， 為能善盡企業社會責任，北富銀不僅全力響應政府振興措施，推出1 0萬名振興券加碼優惠，成功帶動卡友參與振興的熱情， 更積極與各地政府合作推出多元活動，力挺商圈商戶， 希望從金融本業職能出發發揮正向影響，為推動復甦、 擴大振興多盡一分心力。

在「台北熊好券」部分，只要是獲得北富銀加碼10萬名振興券綁定 回饋的卡友，在今年11/5至明年1/2熊好券使用期間，持J卡 或momo卡到熊好券合作店家消費，即可獲得5%加碼回饋（ 含原卡片權益），每戶回饋上限100元，若二張卡都消費， 最高可獲得200元；如果手速夠快完成登錄，還有機會獲得限量4 00名的500元刷卡金，等於最高享700元加碼回饋。 目前熊好券合作店家約15,000家，麥當勞、路易莎、康是美、 燦坤、台北寒舍艾美及台北W飯店等各種名店應有盡有， 適用範圍非常廣泛，民眾消費前可先到台北通App查詢適用店家， 再搭配J卡和momo卡完成支付，就能輕鬆享有更多優惠。

同時，北富銀也為熊好券店家準備了開門紅好禮。即日起至12/ 31止，商戶到北富銀官網申辦LINE Pay行動支付，即可享有首月最高3,000元行動支付啟用金( 限額200名)，如果再將北富銀帳戶設為 LINE Pay 撥款帳戶，還可額外獲得最高200元現金回饋，總計最高可回饋3 ,200元，想掌握行動商機的店家不妨把握機會。

今年，臺中購物節祭出天天抽5千、周周抽10萬、 月月抽百萬及千萬好宅抽獎，獎項總值超過3億元， 只要在臺中市消費累積滿500元即可獲得一組抽獎序號， 大受民眾歡迎，不僅App下載量破88萬大關， 整體活動消費金額更持續攀升，截至10月底登錄金額已達新台幣6 8億元。其中由北富銀與臺中市政府合作規劃的「富邦專區」， 因為消費金額可用5倍計算，直接把抽中現金與好宅的機會提高5倍 ，也吸引大量人氣，登錄金額快速突破17億元， 同步也帶動全行卡友在台中地區消費增長趨勢。

目前「富邦專區」共有近620家合作商戶，包括廣三SOGO、 中友百貨、新光三越等知名百貨，燦坤和全國電子等3C連鎖， 家樂福、特力屋、寶雅等生活消費通路，以及王品集團旗下餐廳、 台灣大哥大等都是「富邦專區」合作商戶，吃喝玩樂應有盡有， 民眾在台中消費前可先以「富邦專區」店家來安排行程， 有更高機率把大獎帶回家！

此外，為支持商家掌握行動商機，北富銀還偕同臺中市政府協助各大 公有市場及夜市申請經濟部提供之攤舖商行動支付補助金1,800 元，從臺中購物節開跑至今，平均每週超過100家商店透過富邦申 辦LINE Pay行動支付，為商圈數位轉型注入新動能。

想了解更多「台北熊好券」 及臺中購物節「富邦專區」活動內容，請參閱以下網址：

•「台北熊好券」活動網址：https:// creditcard.taipeifubon.com.tw/ promo/hot/detail.jsp?code= H0033

•「臺中購物節富邦專區」店家(請於分類選擇「富邦專區」)：h ttps://funtaichung.tw/ 2021shopTaichung/Store