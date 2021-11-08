❤北台灣2021愛戀關渡花現幸福～～秘境花海開展❤

「2021關渡秘境花海」於11月6日登場，吸引不少民眾前往賞花，在占地廣闊的繽紛花海中拍照留念。中央社 「2021關渡秘境花海」於11月6日登場，吸引不少民眾前往賞花，在占地廣闊的繽紛花海中拍照留念。中央社

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）上週末關渡秘境花海開展啦！大家有沒有抽空去走走呢~~~這個時期正好是候鳥來訪之時，北市府工務局公園路燈工程管理處的小編，推薦大家一個腳踏車半日遊的輕旅行，既可以賞鳥又可以賞花海！口味重的可以嘗試全長約12.2公里的U-Bike挑戰行程，任君挑選唷~~

圖／公園新花漾

輕鬆-路線行程

捷運關渡站租借YouBike —>關渡宮/關渡水岸公園—>關渡自然公園—>基隆河岸自行車道—>八仙抽水站—>關渡秘境花海—>捷運唭哩岸

挑戰-路線行程

捷運關渡站租借YouBike—>關渡宮/關渡水岸公園—>關渡自然公園—>基隆河岸自行車道—>八仙抽水站—>關渡秘境花海—>社子大橋—>社子島島頭濕地—>淡水河濱自行車道—>大稻埕碼頭貨櫃市集

活動資訊

時間｜11/06(六)~11/21(日)

地點｜台北市承德路7段401巷 八仙抽水站附近

活動詳情及花況請上2022 FLOWERS 花 IN 台北官網查詢

2021 愛戀關渡花現幸福



花季小故事

關渡平原秘境花海原是農民種植第二期再生稻之處，台北市政府工務局為促進農田多元發展、提升都市景觀，獎勵地主及代耕農在每年 9 月到 11 月休耕改種綠肥景觀作物，提供市民賞花賞山水場域，同時提升在地產業，經待花謝後，犁花入田，讓花朵化為春泥滋養大地，為來年第一期稻作，爭取更多有機肥濟動能。

花海種植範圍從1.71公頃逐步擴大到超過5公頃(約121座籃球場大小)，一望無際的大波斯菊、黃波斯菊、百日草及向日葵等花卉，陪伴秀麗的觀音山、高聳的大屯山系、雄偉的七星山系，是台北都市叢林中的世外桃源。

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圖／公園新花漾