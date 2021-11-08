馬斯克開Twitter投票 讓網友決定是否賣市值210億美元的10%股票

最新世界首富、特斯拉及SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖/路透社） 最新世界首富、特斯拉及SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）特斯拉創辦人馬斯克再度引發話題，6日他在Twitter上開出投票，讓網友來決定自己是否該賣出特斯拉10%股票，市值約210億美元。最後有近6成網友支持他賣出，他則強調會照辦。

最新世界首富、特斯拉及SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）身價高達3380億美元，卻僅領公司1美元的薪水，媒體指出，他賺錢的方式其實是以持股為主，許多跨國公司創辦人、億萬富豪都是透過這種方式賺錢。

這種屬於「末實現盈利」(Unrealized Gain)的收入對於避稅相當有利，因此美國民主黨正提議實施「億萬富豪稅」，讓這些世界級有錢人能夠如實繳稅，這也讓馬斯克感到不悅，因此6日他在Twitter上發起投票，讓網友決定自己是不是應該賣出市值約210億美元的特斯拉10%股票，作為繳稅的方法。

馬斯克發文表示，「最近很多人提到『末實現盈利』是一種避稅手段，所以我建議出售10%的特斯拉股票，你們支持我嗎？」此文一出，立刻吸引大量網友參與，截至台灣時間週一凌晨4時，一共有超過350萬個帳號投票。馬斯克也回覆自己的貼文，強調不論結果如何都會遵守。

提出「億萬富豪稅」提案的參議院財政委員會主席羅恩·懷登（Ron Wyden）6日回應此事，他認為世界上最富有的人是否該繳納任何稅款，根本不應該由Twitter投票結果決定，他表示，對億萬富翁的股票和其他可交易資產徵稅，可以幫助拜登政府的社會支出法案（social spending agenda）提供資金，並填補有錢人末實現盈利收入的漏洞。

根據中央社，若相同情境在台上演，金管會主委黃天牧表示，需視個案判斷，台灣的證交法第22條之2明示，大股東賣股須事先向主管機關申報。