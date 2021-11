馬斯克開Twitter投票 讓網友決定是否賣市值210億美元的10%股票

(台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導)特斯拉創辦人馬斯克再度引發話題,6日他在Twitter上開出投票,讓網友來決定自己是否該賣出特斯拉10%股票,市值約210億美元。最後有近6成網友支持他賣出,他則強調會照辦。

最新世界首富、特斯拉及SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)身價高達3380億美元,卻僅領公司1美元的薪水,媒體指出,他賺錢的方式其實是以持股為主,許多跨國公司創辦人、億萬富豪都是透過這種方式賺錢。

這種屬於「末實現盈利」(Unrealized Gain)的收入對於避稅相當有利,因此美國民主黨正提議實施「億萬富豪稅」,讓這些世界級有錢人能夠如實繳稅,這也讓馬斯克感到不悅,因此6日他在Twitter上發起投票,讓網友決定自己是不是應該賣出市值約210億美元的特斯拉10%股票,作為繳稅的方法。

馬斯克發文表示,「最近很多人提到『末實現盈利』是一種避稅手段,所以我建議出售10%的特斯拉股票,你們支持我嗎?」此文一出,立刻吸引大量網友參與,截至台灣時間週一凌晨4時,一共有超過350萬個帳號投票。馬斯克也回覆自己的貼文,強調不論結果如何都會遵守。

提出「億萬富豪稅」提案的參議院財政委員會主席羅恩·懷登(Ron Wyden)6日回應此事,他認為世界上最富有的人是否該繳納任何稅款,根本不應該由Twitter投票結果決定,他表示,對億萬富翁的股票和其他可交易資產徵稅,可以幫助拜登政府的社會支出法案(social spending agenda)提供資金,並填補有錢人末實現盈利收入的漏洞。

根據中央社,若相同情境在台上演,金管會主委黃天牧表示,需視個案判斷,台灣的證交法第22條之2明示,大股東賣股須事先向主管機關申報。

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?