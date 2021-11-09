〈時評〉德國還在跟中國狼狽為奸？

國際民主社會，對中國的戰狼角色，顯然是憂心忡忡，期期以為不可的。本來把靖綏當安定和平保障的美國，在川普總統任內，終於開出改弦更張的第一槍；對中國的予取予求一向隱忍配合的日本，在安倍首相任內，也開始出現質變；G7第一個加入「一帶一路」的義大利，當初編織的中國夢，於今似乎已完全覺醒；曾同屬共產國際盟友的捷克／斯洛伐克、波蘭、立陶宛，更早已紛紛倒戈，向中國說不！
相形之下，德國可能是讓人困惑的最大異數。
今天，軍事崛起、耀武揚威，搞專制獨裁、個人崇拜，台灣海峽、釣魚台、印中邊界到處點火的習近平共產中國，跟當年帶給德國短暫榮光希望，最後長期戰亂、破敗、崩解的希特勒納粹德國，何其神似？出身共產東德的梅克爾帶領下的德國，一方面把納粹當不堪回首的禁忌，另一方面，在利之所趨下，竟然可以跟習近平共產中國親密走在一起，何其弔詭矛盾？
國際上，說什麼政經分離，恐怕都是在自欺欺人、自我安慰與自我催眠。連美國投資家、慈善家索羅斯（George Soros）都會在文章中指名道姓「習近平是全世界開放社會的最危險的敵人」，當美國、澳洲、加拿大都跟中國有政經摩擦之際，當歐洲議會代表團都發出「姑息北京將助長加害者氣焰」的訊息時，歐盟旗下一員的德國，跟「準納粹」的中國卻似乎仍然過著如魚得水、相濡以沫的日子（據《德國之聲》報導，《德國公共廣播聯盟》（ARD）及《週日世界報》（Welt am Sonntag）11月6日發表的調查報導批露，有兩家德國引擎工廠以「軍民兩用」為由出口的引擎，最終被發現安裝於中國軍艦），這種與狼共舞的行徑，是應推廣讚揚，還是該抗拒譴責？最終會給國際社會帶來穩定和諧還是動盪災難？
國際公認親中友中的梅克爾，已於10月26日卸任德國總理一職。後梅克爾的德國，已到抉擇的關鍵時刻──是要懸崖勒馬，回頭跟民主國際站到共產中國的對立面？還是要繼續毫不顧忌地與共產中國唱和，在養大養壯中國的同時，希望能撈盡好處，又能避免玩火自焚、最終遭反噬地全身而退？
答案，也許很快就會揭曉！
（作者為新竹教育大學退休副教授）