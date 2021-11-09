〈時評〉德國還在跟中國狼狽為奸？

梅克爾是德國史上首位女總理，也是東西德統一後首位出身前東德地區的聯邦總理。她長達16年的總理生涯，在2021年10月26日畫下句點，但在新... 梅克爾是德國史上首位女總理，也是東西德統一後首位出身前東德地區的聯邦總理。她長達16年的總理生涯，在2021年10月26日畫下句點，但在新總理上任前，她仍擔任看守總理 (美聯社)

國際民主社會，對中國的戰狼角色，顯然是憂心忡忡， 期期以為不可的。本來把靖綏當安定和平保障的美國， 在川普總統任內，終於開出改弦更張的第一槍； 對中國的予取予求一向隱忍配合的日本，在安倍首相任內， 也開始出現質變；G7第一個加入「一帶一路」的義大利， 當初編織的中國夢，於今似乎已完全覺醒； 曾同屬共產國際盟友的捷克／斯洛伐克、波蘭、立陶宛， 更早已紛紛倒戈，向中國說不！

相形之下，德國可能是讓人困惑的最大異數。

今天，軍事崛起、耀武揚威，搞專制獨裁、個人崇拜，台灣海峽、 釣魚台、印中邊界到處點火的習近平共產中國， 跟當年帶給德國短暫榮光希望，最後長期戰亂、破敗、 崩解的希特勒納粹德國，何其神似？ 出身共產東德的梅克爾帶領下的德國， 一方面把納粹當不堪回首的禁忌，另一方面，在利之所趨下， 竟然可以跟習近平共產中國親密走在一起，何其弔詭矛盾？

國際上，說什麼政經分離，恐怕都是在自欺欺人、 自我安慰與自我催眠。連美國投資家、慈善家索羅斯（George Soros）都會在文章中指名道姓「 習近平是全世界開放社會的最危險的敵人」，當美國、澳洲、 加拿大都跟中國有政經摩擦之際，當歐洲議會代表團都發出「 姑息北京將助長加害者氣焰」的訊息時，歐盟旗下一員的德國，跟「 準納粹」的中國卻似乎仍然過著如魚得水、相濡以沫的日子（據《 德國之聲》報導，《德國公共廣播聯盟》（ARD）及《 週日世界報》（Welt am Sonntag）11月6日發表的調查報導批露， 有兩家德國引擎工廠以「軍民兩用」為由出口的引擎， 最終被發現安裝於中國軍艦），這種與狼共舞的行徑， 是應推廣讚揚，還是該抗拒譴責？ 最終會給國際社會帶來穩定和諧還是動盪災難？

國際公認親中友中的梅克爾，已於10月26日卸任德國總理一職。 後梅克爾的德國，已到抉擇的關鍵時刻──是要懸崖勒馬， 回頭跟民主國際站到共產中國的對立面？ 還是要繼續毫不顧忌地與共產中國唱和，在養大養壯中國的同時， 希望能撈盡好處，又能避免玩火自焚、最終遭反噬地全身而退？

答案，也許很快就會揭曉！

（作者為新竹教育大學退休副教授）