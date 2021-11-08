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熱血！黃明志靠《玻璃心》NFT一夜入賬2700百萬　承諾永不兌現對抗世界體制

黃明志認為NFT很熱血，各國的政府根本管不到，就連中共政府都封殺不了

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/08 15:50
黃明志《玻璃心》NFT已於Opensea平台上架(圖擷取自OpenSea)

黃明志《玻璃心》NFT已於Opensea平台上架(圖擷取自OpenSea)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 大馬創作鬼才黃明志憑藉《玻璃心》NFT入帳2700萬台幣，但他承諾不會兌現，僅想要藉NFT區塊鏈交易對抗世界體制。

馬來西亞創作歌手兼導演黃明志近日和陳芳語合唱的《玻璃心》，音樂錄影帶在發布一周內就突破一千萬觀看次數，更在台灣、香港、新加坡等熱門排行榜上名列第一，也在歐美國家引起相當的注意。

由於《玻璃心》歌詞諷刺中國小粉紅意味濃厚，觸及北京敏感神經，兩人作品已在中國銷聲匿跡，新浪微博帳號也遭禁，但這卻絲毫阻擋不了音樂人的才華及幽默。

黃明志昨（7）日於臉書上宣布《玻璃心》 NFT(非同質化代幣，Non-Fungible Token)已於交易平台 OpenSea釋出，共99版於3小時內就賣完，讓他一覺睡醒就有209ETH(以太幣)（約2千7百萬台幣）入賬，一夕之間成為大富翁有點不知所措。

黃明志認為NFT很熱血，各國的政府根本管不到，就連中共政府都封殺不了。他希望釋出NFT能達拋磚引玉的效果，讓大家一起對抗世界體制，他強調，「我們一直以來只不過是一群在為國家銀行工作的韭菜而已」。

此外，創作鬼才也製作了一首歌獻給NFT取名為《Go NFT》，該曲不會發布在他的個人網路平台，僅會釋出NFT，其原始檔案在NFT發布後，包含錄音檔都已被銷毀，黃明志說，「如果以後這首歌身價暴漲，翻了100倍也不關我的事」。

黃明志承諾，他透過NFT賺到的錢一定不會把它轉換成現金，無論賺了多少，它將會永遠以虛擬貨幣身分保存在區塊鏈上流通，對抗世界銀行！

黃明志將於11月14日中午12點推出飆高音的NFT，限量20首，不會再推出。

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熱血！黃明志靠《玻璃心》NFT一夜入賬2700百萬　承諾永不兌現對抗世界體制
黃明志《Go NFT》(圖擷取自OpenSea)


(影/Youtube)


(影/Youtube)
黃明志
陳芳語
玻璃心
馬來西亞
小粉紅
NFT
區塊鏈
虛擬貨幣
熱血

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更新時間 : 2021-11-08 16:29 GMT+08:00

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