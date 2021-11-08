Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【美國開門】8日起完全接種疫苗旅客可入境美國 航空業復甦前景樂觀

自美國宣布重新開放以來，達美航空的國際預訂量已增長了450%，且許多航空業、飯店業、郵輪業股票皆全面上漲。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/11/08 15:12
美國11月8日放寬旅遊禁令，迎接完全接種疫苗的國際旅客。（圖/路透社）

美國11月8日放寬旅遊禁令，迎接完全接種疫苗的國際旅客。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國本月8日起放寬入境旅遊限制，已完全接種疫苗的外國旅客可以入境，達美航空表示，許多班機將在接下來的幾週內達到100%滿座，且自美國宣布重新開放以來，達美航空的國際預訂量已增長了450%。

根據媒體，美國11月8日放寬旅遊禁令，迎接完全接種疫苗的國際旅客，過去被列入管制的國家也不再受限，不過入境前須備妥相關檢驗文件，且需注意各州防疫規定不同，儘管規定繁雜，放寬入境限制的消息一出，仍讓美國航空業、飯店業、郵輪業股票全面上漲。

達美航空總部位於美國喬治亞州，根據CNN，達美航空發言人摩根·達蘭特（Morgan Durrant）表示，許多達美航班將在接下來的幾週內達到100%滿座，並且載客率很高。此外，自美國10月中旬宣布重新開放邊境以來的六週內，達美航空的國際預訂量增長了450%。

根據紐約和紐澤西港務局的數據，週一（8日）在紐華克國際機場和約翰·甘迺迪國際機場的國際航班抵達人數將比10月同期增加 11%，預計將有 253 個航班抵達。

港務局預計這些機場的航班在未來兩個月內將逐漸增加，根據目前的國際航班時間表，國際交通量將有望達到2019年11、12月時的75%左右。

根據美國政府，目前美國僅接受美國食品藥物管理局（FDA）授權的疫苗接種者入境，包含輝瑞 / BNT、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生、莫德納、中國國藥及科興疫苗，而台灣高端疫苗尚未獲國際認證。
美國
入境管制
疫苗
達美航空
航空業

相關新聞

美國跨黨派議員提案合作監控傳染病　台灣指揮中心：樂觀其成
美國跨黨派議員提案合作監控傳染病　台灣指揮中心：樂觀其成
2021/11/06 21:14
激辯數月美國基建法案終過關 譚瑾瑜：政府應協助台廠爭取合作
激辯數月美國基建法案終過關 譚瑾瑜：政府應協助台廠爭取合作
2021/11/06 18:19
台灣桃園市長鄭文燦敷「黑面膜」•模擬包青天宣導「水土保持」 另率市府團隊與美國AIT進行壘球賽
台灣桃園市長鄭文燦敷「黑面膜」•模擬包青天宣導「水土保持」 另率市府團隊與美國AIT進行壘球賽
2021/11/06 16:38
挺立陶宛與台灣深化關係 美國參議院推議案強化支持力道
挺立陶宛與台灣深化關係 美國參議院推議案強化支持力道
2021/11/06 11:05
打疫苗不用去平台預約！台大醫院開放第1、2劑AZ和BNT門診掛號　不分族群皆可預約
打疫苗不用去平台預約！台大醫院開放第1、2劑AZ和BNT門診掛號　不分族群皆可預約
2021/11/05 14:54