【美國開門】8日起完全接種疫苗旅客可入境美國 航空業復甦前景樂觀

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國本月8日起放寬入境旅遊限制，已完全接種疫苗的外國旅客可以入境，達美航空表示，許多班機將在接下來的幾週內達到100%滿座，且自美國宣布重新開放以來，達美航空的國際預訂量已增長了450%。

根據媒體，美國11月8日放寬旅遊禁令，迎接完全接種疫苗的國際旅客，過去被列入管制的國家也不再受限，不過入境前須備妥相關檢驗文件，且需注意各州防疫規定不同，儘管規定繁雜，放寬入境限制的消息一出，仍讓美國航空業、飯店業、郵輪業股票全面上漲。

達美航空總部位於美國喬治亞州，根據CNN，達美航空發言人摩根·達蘭特（Morgan Durrant）表示，許多達美航班將在接下來的幾週內達到100%滿座，並且載客率很高。此外，自美國10月中旬宣布重新開放邊境以來的六週內，達美航空的國際預訂量增長了450%。

根據紐約和紐澤西港務局的數據，週一（8日）在紐華克國際機場和約翰·甘迺迪國際機場的國際航班抵達人數將比10月同期增加 11%，預計將有 253 個航班抵達。

港務局預計這些機場的航班在未來兩個月內將逐漸增加，根據目前的國際航班時間表，國際交通量將有望達到2019年11、12月時的75%左右。

根據美國政府，目前美國僅接受美國食品藥物管理局（FDA）授權的疫苗接種者入境，包含輝瑞 / BNT、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、嬌生、莫德納、中國國藥及科興疫苗，而台灣高端疫苗尚未獲國際認證。