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日本疫情奇蹟似緩解 睽違15個月首見單日死亡「+0」！

近期日本疫情奇蹟似的消退，原因可能是因為高達七成的疫苗覆蓋率。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/11/08 14:38
日本疫情趨緩狀況明顯。（圖/路透社）

日本疫情趨緩狀況明顯。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）日本在經過一年多的時間，終於在7日首見單日死亡人數為0的紀錄，而上一次已是2020年8月2日，之間相隔15個月。

根據日本放送協會（NHK），日本自2020年8月2日開始，直至上週日（7日），每天都有人因新冠肺炎死亡。自2020年疫情爆發至今，累積死亡人數已超過1萬8千人，且日本疫情一度在今年八月中因Delta變種病毒嚴重失控，當時每日確診人數高達2萬5千人。

然而近期日本疫情奇蹟似的消退，外媒也以「戲劇性」（dramatically）來形容日本的狀況，日本的單日確診人數持續下降，本週平均每日新增病例約190人，和8月中的情況相去甚遠，而死亡人數也在本月7日傳出「加零」消息。

路透社指出，日本疫苗覆蓋率高，截至3日，接種第一劑人數佔人口78.2%，完整接種人數則達73.3%，這也是為何日本確診人數迅速降低的原因。

日本政府為了防止秋冬疫情反彈，計劃於下個月加強疫苗注射，並針對較輕症的病患提供藥物治療，盡可能避免住院狀況發生。

而台灣指揮中心近期也透露，外館將會積極與日本討論「旅遊泡泡」一事，盼能複製帛琉模式，重啟雙方停滯已久的觀光活動。

日本疫情奇蹟似緩解 睽違15個月首見單日死亡「+0」！

日本單日新增病例數。（圖/Google）

日本疫情奇蹟似緩解 睽違15個月首見單日死亡「+0」！

日本單日新增死亡數。（圖/Google）
日本
疫情
旅遊泡泡
新冠肺炎

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更新時間 : 2021-11-08 14:59 GMT+08:00

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