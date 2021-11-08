(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增3例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

針對11/6晚間抵達桃園機場的台灣自購59.4萬劑AZ疫苗，效期較短，只到11/30。媒體紛紛引述台北市長柯文哲等人對指揮中心的批評，陳時中淡定回應並強調目前仍有100多萬人需要施打AZ疫苗的第二劑，因此及時提供第13/14輪民眾施打才是重點。

至於購買這59萬劑AZ疫苗，則牽涉到國外供需等多項因素。陳時中表示，為了讓有需要的民眾可以及時完成注射，59萬劑就算打不完也在所不惜!

今日新增3例境外移入個案，指揮官陳時中說明，包括2例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自印尼(案16554)、緬甸(案16555)、聖露西亞(案16556)入境，入境日介於今(2021)年10月24日至11月6日 (詳如下表)。

指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長說明，今天3例境外移入個案，僅聖露西亞(案16556)屬突破性感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,445例確診，分別為1,801例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

台灣11/8新增3例COVID-19境外病例 外界對即期AZ疫苗砲聲隆隆•陳時中: 至少100多萬人等著打第2劑

圖/指揮中心