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【車用晶片荒】台灣多家半導體業者•已向美國商務部繳納問卷　我經濟部：政府不干涉

▲根據最新資訊，台積電、聯電、日月光、環球晶等廠已完成問卷並繳納。▲台積電指出，堅持一貫立場保護客戶機密，未於回應中揭露特定客戶資料。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/08 12:40
示意照為今年7月15日，中國海南國際汽車博覽會。（中新社提供）中央社

示意照為今年7月15日，中國海南國際汽車博覽會。（中新社提供）中央社

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導）對於台積電已提供晶片供應鏈相關資料給美國商務部，經濟部長王美花今天（８日）說，內容都為廠商個別資料，政府不會干涉，但廠商一定會保護客戶機密，政府會協助半導體業持續在台投資高階製程

王美花上午出席「2021產業戰略高峰論壇－台美鏈結新展望」，活動前接受媒體聯訪。

為解決車用晶片荒，美國商務部希望半導體業者能提供相關資料，並在11月8日前繳交；根據最新資訊，台積電、聯電、日月光、環球晶等廠已完成問卷並繳納。台積電指出，堅持一貫立場保護客戶機密，未於回應中揭露特定客戶資料。

王美花表示，經濟部與台廠保持密切聯繫，部分廠商已繳交、部分廠商會在今天交，強調都為自願性，內容都為廠商個別資料，政府不會干涉，也不適合了解廠商繳交何種資料，不過，廠商一定會保護客戶機密。

至於台積電董事長劉德音日前稱有人囤貨，王美花認為，晶片需求是全球性事件，業界會比政府更清楚細節與具體項目，就她了解，晶片是由台廠製造，並供應給國外廠商。

王美花也認為，半導體產業在台灣已形成良好的供應鏈體系，不只台積電，聯電等廠也有意願增加在台投資，政府會持續協助半導體業在台投資高階製程，讓半導體生態系愈來愈完整，對台灣經濟成長及國家安全都有幫助。

若廠商要到全球布局，王美花指出，廠商有各自不同考量，政府絕對會助廠商一臂之力。

另一方面，中央社引述台積電今天表示，已回應美國商務部就「半導體供應鏈風險徵求公眾意見」的需求，同時堅持一貫立場保護客戶機密，未於回應中揭露特定客戶資料。

美國政府為解決晶片荒，希望半導體業者能夠提供相關資料。台積電先前已表態，將會在11月8日前提交資料給美國。

台積電今天表示，為持續致力於支援全球半導體供應鏈挑戰，台積電已回應美國商務部就「半導體供應鏈風險徵求公眾意見」的需求，以協助面對這一挑戰。

台積電同時強調，堅持一貫立場保護客戶機密，未於回應中揭露特定客戶資料。

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