〈財經主筆室〉雙11購物節正式開跑　大型電商爭搶數位五倍券百億商機

一年一度地表最大購物節又來了， 台灣受疫情影響而受挫的內需產業，相當期待這次雙11購物節的到 來，期望能在年底前力挽狂瀾創造好業績、能夠過個好年， 尤其這次有數位五倍券的加持激勵，業者無不使出各種激勵措施來搶 錢，大型電商平台爭搶數位五倍券百億元商機， 目前正熱鬧開打上演中。

行政院推出的振興五倍券，今年將大型電商平台列入消費範圍， 給予消費者更多的選擇，各電商平台也紛紛設立「振興五倍券專區」 ，提供精選在地商家優惠價，以便來爭取五倍券這塊大餅， 而各電商平台也早已展開各種宣傳活動來搶市， 各種吸納五倍券進場的優惠方案也紛紛出籠。

但需注意的是，由於貨到付款屬於超商代收代付(只收現金)， 容易衍生退換貨或退錢的困擾，經濟部表示， 這次電商只能使用信用卡、行動支付來消費五倍券， 不收紙本五倍券。

根據經濟部統計，截至11月6日止，紙本預訂五倍券的人數為1, 360萬6,579人，數位綁定五倍券的人數則為416萬8, 175人，以每人領取5,000元計算， 領取數位五倍券的總金額共達208億餘元，這逾200億元的數位 五倍券，就成為電商平台業者覬覦的商機。

目前主要的十餘家大型電商平台， 都適用經濟部規定的數位五倍券支付對象，其中包括 PChome、MOMO、friDay購物、生活市集、 松果購物、露天拍賣、東森購物、博客來等國內電商外， 跨境電商中的 Yahoo、樂天市場、蝦皮購物也適用這次五倍券的「全站消費」 ，而較具爭議的蝦皮購物， 只要是台灣出貨之商家也通通可以使用數位五倍券。

振興五倍券自10月8日正式開放使用， 由於民間業者大推紙本五倍券優惠方案， 光采都被紙本五倍券給奪走。根據調查， 目前五倍券的最大贏家就是百貨公司！ 因為今年百貨週年慶檔期剛好就涵蓋了兩波五倍券的上路時間， 所以不少民眾選擇把五倍券拿到百貨公司裡消費， 讓百貨業者成為最大受益者。

電商業者因為疫情營運逆勢成長， 業績一支獨秀成最大受益產業之一，隨著雙11購物節的到來， 電商業者也不想錯失賺錢機會， 都想積極搶進五倍券商機想大撈一筆， 而業者也都相當樂觀看好此次五倍券帶動的消費動能， 各電商平台也都紛紛推出相關加碼多元優惠，10月底起雙11購物 節就已經提早開打了。

去年各行業多因疫情影響受挫，尤其實體賣場多呈現衰退， 但電商一支獨秀，電商雙雄雙11業績衝歷史新高， 單月電商雙雄營收合飆逾145億，momo及PChome營收分 別高達92.6億元及52.63億，雙創歷年單月新高紀錄，其中 momo雙11當天全天網站湧入千萬造訪人次，單日銷售額就突破 30億元，由於今年有五倍券利多題材搭配，讓業者對這次雙11有 更多的期待。

富邦媒(8454) 雙11購物節將自11月1日起開跑，富邦媒總經理谷元宏就表示， 今年全檔期挑戰人流再成長30~40%，業績年增40%， 將創下歷年的新高，由於提前展開暖身活動，將雙11擴展為2周的 購物節，為因應雙11物流需求，富邦媒全台共有主倉14個、 衛星倉25個，並臨時又租了10幾個倉儲， 有把握出貨較往年更順暢。

網家(8440)旗下 PChome 24h購物雙11檔期也從11月1日起正式開跑， 網家執行長暨總經理蔡凱文表示，業績已明顯加溫， 隨著龐大五倍券商機加持，已將全檔期採購金額較去年同期調高1倍 、行銷預算增加1.3倍，雙11業績目標年增1.5倍， 是各大零售業中設下的最高成長目標。