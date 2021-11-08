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〈財經主筆室〉雙11購物節正式開跑　大型電商爭搶數位五倍券百億商機

By 財經主筆室, 台灣英文新聞
2021/11/08 15:17
高雄市政府針對百貨業規劃使用紙本振興五倍券單日消費滿5000元，可兌換1000元高雄券，引發購物潮。（高雄市經發局提供）中央社

高雄市政府針對百貨業規劃使用紙本振興五倍券單日消費滿5000元，可兌換1000元高雄券，引發購物潮。（高雄市經發局提供）中央社

一年一度地表最大購物節又來了，台灣受疫情影響而受挫的內需產業，相當期待這次雙11購物節的到來，期望能在年底前力挽狂瀾創造好業績、能夠過個好年，尤其這次有數位五倍券的加持激勵，業者無不使出各種激勵措施來搶錢，大型電商平台爭搶數位五倍券百億元商機，目前正熱鬧開打上演中。

行政院推出的振興五倍券，今年將大型電商平台列入消費範圍，給予消費者更多的選擇，各電商平台也紛紛設立「振興五倍券專區」，提供精選在地商家優惠價，以便來爭取五倍券這塊大餅，而各電商平台也早已展開各種宣傳活動來搶市，各種吸納五倍券進場的優惠方案也紛紛出籠。

但需注意的是，由於貨到付款屬於超商代收代付(只收現金)，容易衍生退換貨或退錢的困擾，經濟部表示，這次電商只能使用信用卡、行動支付來消費五倍券，不收紙本五倍券。

根據經濟部統計，截至11月6日止，紙本預訂五倍券的人數為1,360萬6,579人，數位綁定五倍券的人數則為416萬8,175人，以每人領取5,000元計算，領取數位五倍券的總金額共達208億餘元，這逾200億元的數位五倍券，就成為電商平台業者覬覦的商機。

目前主要的十餘家大型電商平台，都適用經濟部規定的數位五倍券支付對象，其中包括 PChome、MOMO、friDay購物、生活市集、松果購物、露天拍賣、東森購物、博客來等國內電商外，跨境電商中的 Yahoo、樂天市場、蝦皮購物也適用這次五倍券的「全站消費」，而較具爭議的蝦皮購物，只要是台灣出貨之商家也通通可以使用數位五倍券。

振興五倍券自10月8日正式開放使用，由於民間業者大推紙本五倍券優惠方案，光采都被紙本五倍券給奪走。根據調查，目前五倍券的最大贏家就是百貨公司！因為今年百貨週年慶檔期剛好就涵蓋了兩波五倍券的上路時間，所以不少民眾選擇把五倍券拿到百貨公司裡消費，讓百貨業者成為最大受益者。

電商業者因為疫情營運逆勢成長，業績一支獨秀成最大受益產業之一，隨著雙11購物節的到來，電商業者也不想錯失賺錢機會，都想積極搶進五倍券商機想大撈一筆，而業者也都相當樂觀看好此次五倍券帶動的消費動能，各電商平台也都紛紛推出相關加碼多元優惠，10月底起雙11購物節就已經提早開打了。

去年各行業多因疫情影響受挫，尤其實體賣場多呈現衰退，但電商一支獨秀，電商雙雄雙11業績衝歷史新高，單月電商雙雄營收合飆逾145億，momo及PChome營收分別高達92.6億元及52.63億，雙創歷年單月新高紀錄，其中momo雙11當天全天網站湧入千萬造訪人次，單日銷售額就突破30億元，由於今年有五倍券利多題材搭配，讓業者對這次雙11有更多的期待。

富邦媒(8454) 雙11購物節將自11月1日起開跑，富邦媒總經理谷元宏就表示，今年全檔期挑戰人流再成長30~40%，業績年增40%，將創下歷年的新高，由於提前展開暖身活動，將雙11擴展為2周的購物節，為因應雙11物流需求，富邦媒全台共有主倉14個、衛星倉25個，並臨時又租了10幾個倉儲，有把握出貨較往年更順暢。

網家(8440)旗下 PChome 24h購物雙11檔期也從11月1日起正式開跑，網家執行長暨總經理蔡凱文表示，業績已明顯加溫，隨著龐大五倍券商機加持，已將全檔期採購金額較去年同期調高1倍、行銷預算增加1.3倍，雙11業績目標年增1.5倍，是各大零售業中設下的最高成長目標。
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