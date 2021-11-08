美中西部議會「友台連線」再添一州！愛荷華州成第4例

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導） 台美友好再添一例！美國愛荷華州參眾議會5日成立「友台連線」，為伊利諾、威斯康辛、明尼蘇達州後，第4個美國中西部州議會成立專注台灣事務的跨黨派議會團體。

今年5月19日伊利諾州參眾議會率先成立跨黨派「友台連線」，為美國中西部各州議會首個專注台灣事務的跨黨派議會團體，彰顯台灣與該州深化合作。隨後，威斯康辛州於9月29日、明尼蘇達州於10月15日相繼成立「友台連線」（Taiwan Friendship Caucus）。

愛荷華州議會「友台連線」由共和黨籍州參議員能恩（Zach Nunn）、民主黨籍州參議員波爾頓（Nate Boulton）、共和黨籍州眾議員安德魯斯（Eddie Andrews）及民主黨籍州眾議員桑德（Kristin Sunde）擔任共同主席。

據中央社報導，台灣駐芝加哥辦事處長姜森到場見證團體成立，愛州州長雷諾茲（Kim Reynolds）表示，樂見愛荷華州議會成立「友台連線」，台灣是愛州重要經貿夥伴，其中要學府如愛荷華大學（University of Iowa）、愛荷華州立大學（Iowa State University）與台灣有深厚教育合作，期盼雙方在既有良好基礎上持續強化合作。

雷諾茲特別感謝台灣，在去年當地新冠疫情嚴峻時雪中送炭，援贈10萬片醫用口罩。

能恩、波爾頓及安德魯斯等人也表示，樂見「友台連線」在該州參眾議會獲得跨黨派支持，願持續推動愛州與台灣各領域夥伴關係。

台灣與愛荷華州經貿往來密切，為愛州在亞太地區第4大出口市場、全球第8大進口來源；不少台人赴愛荷華大學、愛荷華州立大學求學。台灣省與愛荷華州1989年締結姐妹關係。