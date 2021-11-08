最後一天！台北國際旅展現人潮買氣旺　百萬刷手搶購超值旅遊住宿券

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台北國際旅展現人潮，百萬刷手搶購超值旅遊住宿券，今日最後一天將有論壇等活動。

2021 ITF台北國際旅展今(8)日邁入最後一天，主辦單位表示，開幕首日買氣很旺，很多飯店都出現了百萬刷手，周末許多民眾攜家帶眷入場搶購超值的餐券、 住宿券和旅遊行程優惠，加上時序進入秋冬， 現場各飯店和民宿也推出多元的泡湯住宿優惠， 絕對能以最划算的價格規劃一場慵懶放鬆的飯店宅旅遊。

行政院農業委員會特別設置台灣農業旅遊館、 農遊伴手館及國家森林館，集結超過500條農業旅遊、森林遊程， 包含「到農場玩一天專案」農村廚房遊程優惠四人同行一人免費、 平日二人/四人住宿優惠 5,000 元（原價6,000 元以上）、「888 專案」則可從採果四人套票、2-4人美食套票、2-5人體驗套票 、單人美食體驗半日遊總計105條路線中擇一，以888元就能享 受原價超過千元的遊程。

行政院客家委員會規劃的客家主題館主打「花香、稻米、茶樹、 土地」4大主題，並推出「社區小旅行」-台三線的苗栗農村上菜、 探訪十二寮時光村，六堆的古蹟散步、可可一日遊， 台九線的鳳林微旅行等15條深度小旅行遊程， 以及結合旅遊業者所推出的國家級綠道「樟之細路」、 客家文化體驗等11條以上針對親子和健行等不同客群的套裝行程可 供民眾選擇。

宜蘭力麗威斯汀今年首次推出雙人湯屋+舞日本料理雙人午間套餐不 分平假日優惠價2,999元，大眾露天風呂泡湯券每張只要650 元；瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店祭出「輕旅夜泊住宿券」每張6, 000元，以及「冷、溫雙泉Ｂ房型湯屋券」每張1,600元，買 5張再贈1張，套券組最低35折優惠；綠舞國際觀光飯店也有「嵐 -山景四人房-一泊一食」專案價格8,588元下殺46折， 還送經典浴衣及萌寵餵食體驗，全家出遊最推薦。

北投麗禧溫泉酒店則推出優惠住宿券65折、泡湯券72折、SPA 券88折起等優惠。此外，旅行社也推出入住溫泉會館行程， 如雄獅旅遊「開春賞櫻泰安觀止3日」 保證入住苗栗泰安觀止享溫泉旅宿、賞櫻花、採草莓體驗， 旅展價每人22,499元起，另有「谷關溫泉飯店泡湯券」原價3 00元，促銷價每人143元起。

飯店宅渡假(Staycation)成為近期 民眾旅遊的新興首選，盡情享受飯店內的各項設施與美食， 能讓煩悶的心稍稍得到舒緩。今年首次參展的H2O水京棧國際酒店 是許多藝人的指定住宿酒店，推出平假日豪華客房住宿券5,600 元，平日入住加碼免費升等一泊二食，可選擇中式套餐或西式半自助 餐，還可享受便利的交通環境，細緻入微的五感服務。

大板根森林溫泉酒店推出超值優惠住宿券，二人房只要61折4, 799元，四人房只要5,899元，一泊二食2人房住宿券僅需5 ,999元，包含早餐、森林入園門票及露天溫泉SPA， 一泊二食；老英格蘭莊園推出平日住宿券、心動套券及VIP專屬套 券等3個超值優惠方案，不出國也能享受國外美景， 有計畫出遊的民眾想搶優惠要抓住這波機會。

旅遊論壇於今日登場，聚焦「與疫情共存」， 一同思考如何透過國際交流開創疫後旅遊新市場。由實現會社 A-Sociate 創辦人王時思主持，上半場以「台灣x日本-永續旅遊的無限可能」 為題，邀請風尚旅行社總經理游智維、 社會財經作家福澤喬擔任講者；下半場以「台灣x立陶宛-疫後旅遊 新火花」為題，由交通部觀光局副局長林信任、立陶宛旅遊局局長D alius Morkvėnas擔任講者，以對談方式分享經驗， 透過不同視角與思維激盪未來發展可能性。

更多精彩活動包含阿曼王國的精彩旅遊介紹、親子族群喜愛的DIY手作體驗、超人氣的「吉祥物見面會」等也將於南港展覽館一館登場，詳情請於官網或臉書專頁查詢。