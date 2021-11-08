美國股市上週五再創新高　法人：台股上攻需成交量放大

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美國10月就業數據優於預期、美國會通過基建法案，帶動美股上週五（５日）收紅，主要指數再創新高。法人認為，美股大漲有機會刺激台股走揚，但需量能放大才可有效帶動指數上攻。

台北股市今天(8日)開盤漲26.49點，加權股價指數為17323.39點，成交金額新台幣75.11億元。

上週五（５日）台股開高走高，收在17296.9點，大漲218.04點，漲幅1.28%，成交金額新台幣3235.06億元，加計盤後交易約3285.87億元。

道瓊工業指數上週五終場上漲203.72點，或0.56%，收在36327.95點；標準普爾500指數上漲17.47點，或0.37%，收在4697.53點；以科技股為主的那斯達克指數上漲31.28點，或0.20%，收在15971.59點；費城半導體指數上漲40.786點，或1.10%，收在3756.55點。

台塑四寶5日公布10月合併營收合計1543.59億元，月增7.1%、年增64.9%；前10月合併營收1兆3676億元，年增50.2%。其中，台塑化10月營收達604.74億元，創2019年以來新高。

中央社引述長榮海運總經理謝惠全5日在台灣證券交易所重大訊息記者會後受訪表示，今年船隊供給成長與需求相近，但塞港情況難解，市場供給減少，導致運價走高，全球各大航線都幾乎創歷史新高；未來營運展望正面，運價也可望維持平穩，農曆年前需求暢旺。

另外，長榮5日公布第3季稅後純益為801.38億元，創下歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）達15.15元；累計前3季毛利率60.11%，稅後盈餘1582.79億元，年增1347.32%，每股稅後盈餘30.27元，每股淨值從第2季的34.28元躍升至46.68元。。

中鋼5日公布第3季財報，單季稅後純益197.57億元，每股稅後盈餘1.28元；今年前3季累積每股稅後盈餘2.88元，創同期新高。

中鋼認為，中國施行「能耗雙控」政策，鋼鐵業者必須落實錯峰生產，預估粗鋼減產至少30%，加上副原料供應緊俏，墊高鋼廠煉鋼成本，預估將支撐亞洲第4季鋼價止跌回穩向上。

報導另引述新光投信董事長劉坤錫受訪表示，因美國通過約1.2兆美元基礎建設法案，帶動道瓊工業指數大漲，美股續漲有機會激勵台股走高，但接下來仍需量能放大，才能有效上攻；若成交量仍停留在3000億元水準，則盤整格局不易突破。