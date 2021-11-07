COP 26台灣日蔡英文展淨零排放決心　籲台應被納入國際氣候危機行動

(台灣英文新聞/國際組 採訪報導)蔡英文總統於COP26台灣日表示，台灣和國際夥伴並肩合作，實踐2050淨零排放的共同目標，台灣應被納入在因應國際氣候危機的行動中。

中央社報導，UNFCCC COP 26於10月31日至11月12日在英國格拉斯哥市以實體會議方式舉行，COP26台灣代表團於今（7）日舉行「台灣日」，蔡英文總統下午（英國當地時間同日上午）以錄影方式致詞時表示，近數十年來，全球遭逢極端天氣與氣候變遷日漸嚴峻挑戰，台灣決心和世界一起朝2050淨零排放的目標努力。

蔡總統說，自2016年以來，台灣政府一直積極推動能源轉型計畫，並研擬一項更積極的計畫，以加速能源轉型，邁向淨零目標。為展現承諾，台灣正將2050淨零排放目標納入修法。

蔡總統提及，台灣政府也與民間合力發展綠能，過去5年多來，在通力合作之下，台灣的太陽能裝置容量已成長450%，而首座離岸風場也在2019年開始營運。台灣的努力不僅止於此，除了加速能源轉型外，更致力成為亞洲綠能發展中心，希望和周邊國家分享經驗，為區域的永續發展共同努力。

蔡總統強調，她要藉此機會重申，台灣有意願，也有能力和國際夥伴並肩合作，實踐2050淨零排放的共同目標。台灣將達成淨零排放及緩解危機視為世代的共同責任，因此，台灣應被納入在因應國際氣候危機的行動中。