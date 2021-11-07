蕭邦露天音樂會民眾擠滿大安森林公園　波蘭旅台灣鋼琴家優美重現傳統

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)第二屆蕭邦露天音樂會於今(7)日晚間大安森林公園登場，旅台波蘭鋼琴家劉愷孟獨奏溫柔曲目，觀眾在涼爽的天氣下聽得如癡如醉，座位區及草地皆滿座。

2021蕭邦露天音樂會由波蘭臺北辦事處主辦，波蘭鋼琴家劉愷孟（Kamil Tokarski）帶來的系列曲目為大家耳熟能詳的蕭邦短曲，以最具表性的「波蘭舞曲」開場，其為蕭邦28歲時寫給好友的樂章，也是鋼琴詩人對祖國波蘭的熱愛，表達對台灣的友好及家鄉的熱愛。

留美鋼琴演奏博士劉愷孟（Kamil Tokarski）畢業於波蘭亞瑟魯賓斯坦音樂學院（Arthur Rubinstein State Music Schools），父親也為鋼琴家，曾於歐洲與美國深造，演出足跡遍及國際知名音樂廳，2018年來台定居，投身音樂教育。

波蘭臺北辦事處代理處長李波（Bartosz Ryś）表示，蕭邦戶外演奏會是華沙的傳統，每年五月都會於瓦基金皇家公園（Łazienki Królewskie）舉辦，想藉由戶外免費演出，讓平常不會去聽古典音樂會的人有機會接觸，這次在台北舉辦想慶祝將到來的波蘭國家獨立日。

李波說，蕭邦自19歲離開家鄉後前往法國，就因戰亂再也沒有機會回去，今天想完成他的心願，透過音樂讓全世界都變他的家鄉。

演奏會由台籍音樂家黃瑞芬（Zoe Huang）導聆，她透露，今日彈奏的FAZIOLI 法吉歐利鋼琴，有鋼琴界的法拉利之美譽，劉愷孟將透過昂貴的名琴帶來全世界最美又溫柔的聲音，黃瑞芬開玩笑地說，「這台鋼琴要價台幣700萬，等於每彈一個音符就要一萬元」。

今年國際蕭邦鋼琴大賽台灣有三位鋼琴家晉級第二輪，與美國並列搶下三席，為台灣目前最好的佳績；另外，兩廳院推出《遇見蕭邦》特展，於表演藝術圖書館展自11月30日止，活動請詳見網站。



黃瑞芬深入淺出的導聆讓觀眾聽得津津有味(圖/Taiwan News, Lyla Liu)



波蘭臺北辦事處主辦的蕭邦露天音樂會由劉愷孟挑大樑演出(圖/Taiwan News, Lyla Liu)



演出長達超過一小時，結束後觀眾都起身拍手叫好捨不得散場(圖/Taiwan News, Lyla Liu)