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台灣金車噶瑪蘭新品發表　雪莉3桶單一麥芽威士忌多層風味

噶瑪蘭新品具有成熟果乾香氣，交織巧克力及太妃糖的甜感

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/07 19:15
金車集團總經理李玉鼎 (右) 與資深調酒師楊順清 (左) 共同出席，宣布全新酒款上市。(圖/金車噶瑪蘭)

金車集團總經理李玉鼎 (右) 與資深調酒師楊順清 (左) 共同出席，宣布全新酒款上市。(圖/金車噶瑪蘭)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)金車噶瑪蘭新品發表，融合Oloroso雪莉桶、PX雪莉桶，與甜雪莉之后Moscatel雪莉桶推出「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」，多達9種層次。

金車噶瑪蘭於11月4日宣布全新酒款上市，「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」將100%全時熟成於經典Oloroso雪莉桶、珍稀的甜雪莉之王PX雪莉桶，與甜雪莉之后Moscatel雪莉桶的三種威士忌完美調配，創新的用桶手法深刻展現雪莉桶純粹的層豐韻味，酒精濃度40%。

「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」是將新酒 (New Make) 放入大眾最為熟悉的經典Oloroso、珍稀的甜雪莉之王PX與甜雪莉之后Moscatel三款雪莉橡木桶中，各自全時熟成後，再經由噶瑪蘭三階段平衡的融合工藝，使風味達到圓滑柔順地融合，多達9種層次的雪莉風味。

Oloroso雪莉桶威士忌的成熟果乾香氣，揉合PX雪莉桶及Moscatel雪莉桶的辛香甘甜，具有濃郁的重雪莉風格；入口後，肉桂、蜜餞、柑橘、莓果、熱帶水果、桂圓、蜂蜜、巧克力、太妃糖等風味如流暢的佛朗明哥舞般挑逗著味蕾，細緻的多層次口感，平衡易飲，適合純飲，也適合各式餐食搭配。

「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」跳脫過往設計風格，首次將視覺與酒款的香氣、口感、色澤相連結，以白色、金色、紅色顏料交織的流動畫作，代表著雪莉桶威士忌層次鮮明的風味及滑順口感。

新品外盒主色系選用西班牙熱情奔放的紅色，強調酒款的重雪莉桶風格；瓶口套同樣採用紅色，搭配銀色線條的雙脈紋飾，刻劃噶瑪蘭威士忌酒廠緊鄰中央山脈與雪山山脈的獨特地理位置。

噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌700ml建議售價：NT$2,300，可至全台金車噶瑪蘭展售中心、酒專等通路購買，或電洽噶瑪蘭服務電話0800-588-911。

台灣金車噶瑪蘭新品發表　雪莉3桶單一麥芽威士忌多層風味
(圖/品牌提供)
金車噶瑪蘭
威士忌

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更新時間 : 2021-11-07 20:43 GMT+08:00

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