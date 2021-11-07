【楊憲宏專欄】堆積民怨？爭取民心？抉擇就在當下

衛福部長陳時中6日表示，指揮中心為方便民眾春節回台團聚，雖然稍微放寬防疫強度，但同時參考5月本土疫情經驗，著手研擬防疫應變計畫，一旦有疫... 衛福部長陳時中6日表示，指揮中心為方便民眾春節回台團聚，雖然稍微放寬防疫強度，但同時參考5月本土疫情經驗，著手研擬防疫應變計畫，一旦有疫情發生將能及時動員、安排救護及轉診等，也希望各界配合把春節這一波守好，全民安心過節。圖為陳時中出席第74屆醫師節慶祝大會，於合影後再次戴上口罩。中央社

台灣的執政黨正面臨一個嚴峻危機，何時才能真正解除邊境管制，沒有人知道。愈來愈多人被14+7天的不合理、不科學「過當管制」魔咒牽制，無人能解，形同作法自弊，明明疫情已緩和，疫苗接種狀況已經遠遠超標，面對各國開放趨勢，執政高層竟然還拿不出邊境解封的對策。

荒謬的是，當一群來自歐盟的議員來台到處參訪可以完全免隔離的時候（這是對的），同時有一群為台灣出去歐洲打拼的官員、企業家，卻回不了家，全部被關在防疫旅館。被關的有兩位部長，兩位次長，近三十位各部會官員及三十位企業領袖。這個代表團成員出國的條件是打過兩劑疫苗，上飛機前PCR陰性。途中還持續PCR檢測，上飛機返台前和抵台後都全部PCR陰性。他們去了維也納（奧地利），斯洛伐克，捷克及立陶宛，這些國家都沒有要求代表團隔離，而且積極協助參訪，和當地產業對接，和各國政府官員對話。可是回到台灣要隔離14+7天，好像他們做錯了什麼事一樣。據說還有一位部長正在返台路上，大概也要直送防疫旅館吧？

有這種感覺的不只是這個去中、東歐的經濟貿易代表團。更多的台僑、台商不斷向政府部門陳情全得不到正面回應，這個號稱是「最會溝通的政府」現在被「魔咒」困住，對不斷增加的「苦情申訴」，無能回應，滾動式檢討？現在不知「滾動」到何處去了。

記得今年5月之前，疫苗施打率極低，變種病毒仍強時，回到台灣還可以「居家檢疫」回家。現在疫苗施打率已經達到群體免疫的門檻，日本的研究發現，變種病毒已經走向自毀。台灣的邊境管制反而越來越嚴還是嚴酷到：「不可以回家」。一定要去關在14天不換床單，不主動給浴巾毛巾的防疫旅館。有一些天天三頓「冷便當」，還有些甚至不准叫Uber Eats。這不是太過當了嗎？

而且這些防疫旅館都是中央空調，他們的過濾網可以防得住在空氣中飄浮的病毒？反而回家可以隔離在分離式冷氣房中，是相對比較安全的。這種常識人人皆知，可是指揮中心仍然比較「喜歡」把人關進防疫旅館。

很多人都不解，天天開記者會的大官們，要民眾趕快去打疫苗，然後打完疫苗後，國境管制規定比沒有打疫苗時還更嚴苛。「那打疫苗的目的是什麼？」

有人説疫情指揮中心被5月中的那次疫情「嚇破膽」了，真的嗎？那次的疫情傳播原因，行政院不是調查清楚了嗎？最重要的問題是，疫苗施打率太低，加上沒有超前部署特效藥（如單株抗體）現在這些問題難道還沒解決？至少疫苗施打率已超過「可以比較安心」的目標（前副總統陳建仁語）。該買的藥幾個月前的新聞已發佈了，而新的有效口服藥物又已經問世（可以趕快通過EUA進口)。實在找不到「科學依據」，來支持繼續封鎖國境。

執政黨現在全面動員要推動四項公投「四個不同意」，訴求的就是「依據科學」。不論是哪項公投，攻防雙方都應該就科學論公投，避免將議題政治化。這是對的理性思考。公投要用「科學精神」理性做判斷，防疫更要用「科學精神」理性來決策。

如果説，指揮中心困擾於「當達到一定程度的覆蓋率後，就可相對放鬆邊境管制，但大家對於覆蓋率要到多高的看法各不相同。（陳時中語）」解決問題的科學精神是，公開各種不相同的看法是什麼？訴諸公斷，而不是讓一些匿名的「專家審慎討論考慮」，卻一直對於開放的條件無法定論。特別是11月起台灣的友好周邊國家，已經陸續推出開放的明確條件並付諸行動。台灣沒有理由緊抱「過當管制」，不與全球友好國家同步。

現在各國依科學精神訂出的開放條件十分合理，就是完成疫苗接種加上PCR陰性，可以免隔離。他們實施了也沒有問題，這回出國為台灣打拼的官員及企業界人士60多人，可以見證。如果這樣的實証，指揮中心都視若無睹，不免大家會有疑問，打疫苗的目的是什麼？

打疫苗的目的，從科學角度來看，就是要開放，讓大多數人不因病毒入侵而產生重症或死亡，因為有打疫苗後產生的免疫力，可以協助壓制病毒。而且人體可以因此可將入侵的病毒當成另一次的「疫苗接種」，產生「真正的免疫力」。這種實戰經歷產生的抗體和T細胞反應，比打疫苗產生的免疫力，要更具保護力，而且存在更久。

打過疫苗後，如果都不開放接觸實體世界，身體內的抗體會越來越少，免疫力會「休眠」，直到受到病原體侵襲才會再度「蘇醒」產生抗體。從打完疫苗算起大約6個月內，各種疫苗的研究都説具有保護力，到底可以延續多久？何時是抗體效價最佳時機？就涉及了何時開放，對「群體免疫」最有利？指揮中心有義務回答這個關鍵提問。

多年來，流感疫苗接種的經驗是，根本不用隔離，就邊打疫苗，邊維持開放。也就是說，與病毒共存。行之有年，效果不錯。為什麼，打新冠病毒疫苗之後，不能比照開放？

美國國務院在2020年7月時，要求全球駐外單位必須做好當地國的疫情報告，而且要求訪談當地國的學者專家，綜合他們的觀察分析並預測未來。他們在台灣的人員，主要選擇了三位重量級的科學家訪談，諾貝爾獎得主李遠哲，前副總統陳建仁及國際知名的冠狀病毒專家院士賴明詔。這份報告據說是全球最重要的一份，被放在國務卿桌上最上層。不但影響了當時國務院的見解，也影響了國會及白宮對於疫情的預測。

台灣呢？到目前為止，指揮中心對未來開放充滿不確定感時，其實最該找這三位重量級人士請益。甚至蔡英文總統及蘇貞院長更應禮賢下士，尋求真正的科學家的智慧，在關鍵時刻重新找回「領導力」（leadership ）。

整個政府現在被四項公投拖著團團轉，是最需要發揮領導力的時候，而最能發揮領導力的項目正是，如何正確做出判斷，滾動式調整開放方案，特別是邊境管制不能過當。而民怨在得不到回應，又看到其他國家積極開放，台灣如果不跟進，民怨更深時，大眔投票的意向恐怕不會是執政者所期待。2018年地方選舉執政黨為什麼會幾乎崩盤？殷鑑不遠，也是因為幾個政策方向招致爭議，民怨太深造成。

對完整疫苗接種、PCR 陰性者，14+7天隔離民怨最深，10+4+7天民怨下降有限，主要民怨來自被強迫自費住「防疫旅館」。如果可以回到「居家檢疫」，民怨可以緩解大半。如果可以調整天數到機師待遇3+11天，民怨將大量消失。最合理的是跟緊世界趨勢：「免隔離」，那不但沒有民怨，還可得民心。這些措施調整要快，不能等，否則也無效。

要繼續「堆積民怨」，還是要「爭取民心」？是持續「危機」，還是尋求「轉機」？決策就在當下。機遇稍縱即逝。如果不相信2018年為何挫敗，看看2021年11月2日美國選舉的結果吧！執政的民主黨怎麼輸掉重要州長選舉的？