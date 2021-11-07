全球升溫氣候劇變 1.5度、2度的升溫差在哪？

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）2021年聯合國氣候變化大會(COP26)正如火如荼展開，由於去年的會議因新冠肺炎疫情而停辦，今年留給人們的時間已經更少，急需各國達成有意義的共識。其中，最重要的就是將全球均溫升幅控制在工業革命後的攝氏1.5度內。

事實上，2015年〈巴黎協議〉簽署時，最基本的標準是攝氏2度內，攝氏1.5度則是最理想的目標。德國氣候服務中心(GERICS)的氣候科學家Daniela Jacob指出，地球從未在短短的數十年內加溫這麼多過，攝氏0.5度可能看起來沒有很多，但是實際上卻會造成更頻繁、更嚴重、更長久的極端氣候事件。

蘇黎世聯邦理工學院 (ETH Zürich)的氣候科學家Sonia Seneviratne則解釋，每當氣候變暖一點，氣候的變化程度就會加劇，較暖的大氣可以容納更多水氣，讓降水獲得加成，更容易造成洪災，而因為高溫使得蒸發變得更旺盛，旱災也有更高的發生機率。

聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)的報告書顯示，在沒有人類活動影響下僅有10%機率發生的「10年洪水」，只要全球升溫攝氏1.5度，機率就會上升4.1倍，如果升溫2度則5.6倍，如果升溫突破4度，則機率會提升到將近10倍。

也因此，攝氏2度與1.5度的差異，將決定格陵蘭與南極的冰層會不會崩塌，以及我們會喪失全球70%還是將近99%的珊瑚礁，還有未來會不會有更嚴重的飢荒等問題。

隨著地球逐漸加溫，我們離「臨界點」已經越來越近，一旦越過了那個點，地球各個運行的系統，將會產生無可挽回的結果，而且更糟的是，我們不知道那個點在哪，因此在氣候大會上，各國唯有撇開其他因素面對氣候變遷的事實，人類終有力挽狂瀾的能力。