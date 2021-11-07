相機先食！2021鶯歌藝術季盛邀民眾共譜「我的餐桌美好風景」

新北市立鶯歌陶瓷博物館自110年11月6日起至11月27日止，推出線上徵集「我的餐桌美好風景」活動，只要拍好餐桌風景照片，成功上傳活動網頁，人氣票選前15名的民眾，有機會參加親子烹飪教養家林家岑 Amanda「美食擺盤課程」！

料理讓平凡的日子有了幸福的味道，每道精心烹調的料理盛裝在喜愛的器皿中，不但成為餐桌上搶眼的主角，創造專屬的家常味，撫慰每位家人的心胃。飲食遇上器皿也是美好的日常生活儀式，成為療癒疲憊、放鬆身心，重拾生活熱衷的一部分。「我的餐桌美好風景」（https://reurl.cc/EZml1a）邀請民眾將美食搭配喜歡的食器，運用美感巧思盛裝、擺盤、拍照，分享日常餐桌上的美好風景，為生活創造更多喜悅與溫暖的療癒力！成功將照片上傳活動網頁，參加人氣票選活動，票數前15名的人，就能獲得價值2,800元由親子烹飪教養家林家岑 Amanda帶來的「美食擺盤課程」，第16至35名，可獲得「新北城市杯─文化相思」，得獎名單將公布於活動官方網站。

除募集餐桌美照外，陶博館同時推出「植感玩美生活」線上徵集活動，只要運用陶瓷器皿結合花草植物，玩出百變花器的居家創意，就有機會參加知名花藝設計師HANA規劃的花藝體驗課程；「盤中偶然」瓷盤彩繪活動，邀請大家觀察身邊愛的人、事、物，把愛轉化成藝術，繪製屬於自己那份偶然的美麗，參加抽獎活動，有機會獲得陶博館精美商品，或共同參與展出。

新北市政府文化局龔雅雯表示，在三鶯文創整合計畫的推動下，由文化局帶領新北市立美術館、鶯歌陶瓷博物館聯手創立「鶯歌藝術季」品牌活動，以「後藝新生活」為主題規劃一系列「線上」、「線下」並行的日常美學活動，引領民眾用藝術療癒生活，讓藝術融入民眾生活之中。鼓勵大家除了網路參與，在防疫條件許可下，也能實際參與體驗，「玩」出自己獨特的生活美學。更多展演活動可上陶博館官方網站http://www.ceramics.ntpc.gov.tw查詢。