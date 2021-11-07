擺脫禁錮「狗生」！南台灣高雄推「狗來富計畫」 首批17隻浪浪赴新家守護果園

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）高市動保處與保護動物協會APA合作推動「狗來富計畫」，將收容所合適浪浪訓練後媒合到農戶果園飼養，不但可舒緩收容所壓力，還能看顧果園緩解猴害，首批17隻毛孩已準備出發新家。

高雄市政府農業局表示，零撲殺政策上路4年多以來，動物收容所爆滿壓力，為給予浪浪更好的生活品質，同時協助農民防範猴群破壞農作，高雄市動物保護處與社團法人中華民國保護動物協會（APA）合作推動「狗來富計畫」。第一批共17隻毛孩已整裝待發準備從燕巢動物保護關愛園區出發前往未來新家。

「狗來富計畫」挑選收容所內合適浪浪，經訓練後媒合到轄內農戶果園內飼養，除了讓這些毛孩們擺脫長期禁錮在收容所內的困境、找到新家，APA也指派志工協助定期追蹤訪視，同時毛孩們更肩負守衛果園使命，免受宵小及猴害。

新飼主桃源區在地芒果農高先生表示，自己原本就喜歡養狗，很高興成為高雄首名代養家園示範點，一口氣迎來17隻狗兒，看到這些毛孩們入住新厝的討喜模樣十分開心，在果園內也個個精神抖擻，高先生說，果園受猴害影響大，有狗兒幫忙照顧心血，讓他更安心，很感謝動保處媒合及APA在狗屋建置及環境整頓協助。

動保處長葉坤松說，幫助這些浪浪訓練及找到新家，不但可讓動物收容所舒緩收容壓力，也讓浪浪有主人疼愛、自由自在奔跑及看顧果園，主人也可得到補貼代養費用，歡迎對「狗來富計畫」有興趣的農友來電詢問（07-6051002林小姐）。