最美的光！台灣光環境獎得獎名單出爐　金普頓大安酒店、屏東縣立圖書館勇奪

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2021台灣光環境獎由「金普頓大安酒店」、「Shadow In Motion」、「銀座聚場」與「屏東縣立圖書館總館」抱走大獎。

有「台灣最美的光」之稱的獎項「台灣光環境獎」由中光電基金會舉辦，每年在國際照明專家周鍊領軍的評審團下，徵選出年度代表性的作品，已於5日於雲門劇場舉辦頒獎典禮，由「金普頓大安酒店」、「Shadow In Motion」、「銀座聚場」與「屏東縣立圖書館總館」脫穎而出，獲得本屆台灣光環境獎肯定。

「金普頓大安酒店」位於台北東區，一反東區熱鬧躁動的氣息，酒店透過空間、燈光與氣味等設計，營造出家的舒適感受。空間巧妙地運用自然光與人造光，並搭配色彩元素，相互交織出豐富的空間語彙；不同時段提供旅客個性化服務的燈光氛圍，讓燈光成為住宿體驗的一環。評審委員官政能表示，酒店整體空間光線處理舒適，光源配置變化度極高，營造出低調且溫潤的氛圍；從整體空間照明、天光投射到蠟燭輔助等細節的設計，燈光如同埋伏在各處的驚喜，感受到團隊對於光環境營造及燈具設計的用心。

座落臺南市美術館的公共藝術作品「Shadow In Motion」，同樣強調空間中的光影體驗。透過特殊排列錯位的百葉板，巧妙地運用太陽光與人工照明產生光影變化，使到訪者在不同時間造訪，皆能感受獨有的空間感受。評審委員吳瑪悧說明，「Shadow In Motion」是一件成熟且成功運用光源來塑造立體感的公共藝術作品；照明運用極佳，並具有停車場指引性的功能，是相當聰明且用心的整體設計。

位於高雄老商店街、由老屋改造的「銀座聚場」，是一間社區型的民宿咖啡廳；暗暗的、空間很小、鄰居很近是這家店的主要特色。以低照度、不刻意凸顯光源的方式幽微道出空間的歷史，同時也是不打擾鄰里作息的貼心之舉。評審委員楊澤表示，「銀座聚場」是件充滿文化鄉愁的作品，在沒落的老舊街區，以自主的行動展開重新復甦之路；燈光設計講究故事性和燈具的運用，給人一種安心感，並非獨善其身為自己點燈，更考慮到與周邊環境的關係和呼應，充滿正向感，是件有態度、具啟發性的光環境作品。

同樣是舊建物重新翻新的「屏東縣立圖書館總館」，大幅度改變建築軸向，重新與市民日常生活連結；同時導引自然天光和綠意身影，並加入館內溫暖光線的照明，在保有若隱若現自然光感的同時，也兼具吸引民眾目光的特性。評審委員薛琴表示，整建後圖書館重新與市民生活連結，照明設計均勻、溫馨且不刺眼，光源與環境有良好的互動關係，有如一座樹林裡的書屋，成為屏東市區重要的視覺焦點。

中強光電文化藝術基金會於2018年創辦「台灣光環境獎」，評審團主席周鍊觀察今年台灣光環境獎參賽作品，相當欣喜見到公部門之參與大幅提高，與民眾生活最接近的室內作品其光環境品質也有所提升，參賽作品類型幅度更廣，且愈加重視文化內涵。



金普頓大安酒店



銀座聚場



Shadow In Motion



屏東縣立圖書館總館

以上照片均由中光電基金會提供