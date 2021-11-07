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響應COP26台灣日！總統府、台北101點燈串連　展現淨零排放決心

環團串連台北及高雄地標，喚起國內對氣候議題的關注與討論

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/07 14:42
總統府於昨(6)晚點燈秀出「淨零排放」響應COP26(攝影/李彥璋)

總統府於昨(6)晚點燈秀出「淨零排放」響應COP26(攝影/李彥璋)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)響應 COP26台灣日，台北101、總統府、高雄 85 大樓將於今晚點燈，秀出「淨零排放」等字樣，一展台灣氣候改革決心。

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）正在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行，知名永續發展顧問企劃公司 Plan b 發起策劃，與 350 台灣、台灣青年氣候聯盟、綠色和平攜手一系列會期間的響應計畫。

台灣青年氣候聯盟、綠色和平攜手一系列會期間的響應計畫，綠色和平今天聯合新聞稿表示，盼以投影及點燈的方式，串連台北及高雄地標，喚起國內對氣候議題的關注與討論。

主辦單位表示，相關規畫已經在2、3個月前就開始進行並申請，昨天晚間已先行在總統府透過投影、高雄85大樓點燈的方式啟動活動。

此次點燈活動包含總統府、台北101、高雄 85 大樓海霸王參與，為了響應 11 月 7 日的 COP26 台灣日（Taiwan Day）活動，今晚將正式串連總統府、台北101、高雄85大樓，秀出「淨零排放、TW、2050、 Net Zero」等字，對國際發聲，也讓世界看見台灣的氣候改革決心。

此外，11 月7日至21 日，活動與亞洲50大酒吧 Draft Land 合作「嘿！2050 你在哪？」空間體驗，品味期間限定的飲品，想像 2050 的新日常，讓議題走進生活喚起永續意識。

地標點燈響應

總統府 ｜2021/11/6-7 18:00-20:00
台北101｜2021/11/7 18:30-22:00
高雄85大樓｜2021/11/6-7 18:00-22:00
COP26
台北101
總統府
高雄85大樓

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更新時間 : 2021-11-07 16:09 GMT+08:00

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